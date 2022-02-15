كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع نور 2022 noor.moe.gov.sa (موقع نور للنتائج) برقم الهوية

كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع نور 2022 noor.moe.gov.sa تزداد رغبة الطلاب واولياء الامور في جميع انحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على نتائج طلاب المراحل الدراسية المختلفة عبر نظام نور التعليمي، حيث تعتبر منصة نور واحدة من المنصات الالكترونية التعلمية الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من الخدمات التعليمية الخاصة بالطلاب بجميع المراحل الدراسية، شرح طريقة حل الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي وكيفية دخول الاختبارات ekhtibar.moe.gov.sa حيث اكدت وزارة التعليم السعودية طرح نتائج امتحانات الطلاب في السعودية بالمراحل الدراسية المختلفة ليتم استخراج نتائج الطلاب الكترونيا من خلال الحساب الخاص بالطالب عبر الموقع او ولي الامر، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتائج الطلاب الكترونيا عن نتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي الالكتروني.

كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال موقع نور 2022

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب بجميع انحاء السعودي عبر موقع نظام نور التعليمي، من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الولوج الى موقع منصة نور التعليمية من خلال هذا الرابط noor.moe.gov.sa مباشرة.

يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب بشكل صحيح.

يتم ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب بالإضافة الى ادخال كافة البيانات المطلوبة من الطالب بشكل صحيح.

سوف تصل رسالة نصية الى رقم الجوال الخاص بالمستخدم والتي تتضمن كلمة المرور.

يتم اختيار الولوج الى الموقع ومن ثم اختيار الخدمات الالكترونية الموجودة عبر الموقع.

اختيار نتائج الطلاب عبر الموقع.

اختيار المواد الخاصة بالطالب ومن ثم اختيار الحصول على النتائج لتظهر مباشرة.

استخراج نتائج الطلاب في نظام نور برقم الهوية فقط| نظام نور ولي الأمر 1443 النتائج (موقع نور للنتائج)

خدمات منصة نور التعليمية وزارة التعليم السعودية

تقدم منصة نور التعليمية للطلاب في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بكافة المراحل بشكل عام العديد من الخدمات الهامة التي توفر على الطلاب واولياء الامور الكثير من الخدمات، ومن أهمها ما يلي.