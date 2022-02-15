بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل وبدون رسوم علي أطول مدة سداد

بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل ، عرض تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة وبالتقسيط علي أطول مدة سداد ، يعتبر هذا العرض أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بصيغة إسلامية ، وبمبالغ مالية تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية لهم ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

بأقل راتب قسط 300 ألف بدون كفيل

تمويل سريع وفورى بدون كفيل ولا ضمانات ، ويمكن لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة منه بأقل راتب شهري ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، حيث يمكن للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً الاستفادة من هذا العرض التمويلي باسهل الشروط والمتطلبات ، كما توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد