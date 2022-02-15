استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي وتقديم شكوى

استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي هي خدمة تم طرحها عقب الإعلان عن رابط تقديم الأراضي المجانية للمواطنين السعودية حيث أن الديوان الملكي يقدم مساعدات عديدة إلى السعوديين للتسهيل عليهم من بينها حجز أرض مجانية أو طلبها ولكن هناك بعض الشروط التي قامت المؤسسة بوضعها من أجل قبول طلب منح أراضي مجانية لكي يكون الدعم مخصص فقط إلى من يستحقونه، وسوف نتعرف على آلية طلب الديوان الملكي منحة أرض وكذلك كيفية استعلام عن أرض برقم الهوية الوطنية.

استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي

يمكن الاستعلام عن منحة أرض برقم السجل المدني أو من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية وذلك بعد أن تقوم بإرسال المعروض وبيان تفصيلي للحالة المالية التي تمر بها، والأزمات التي مرت عليك أيضًا، وكذلك تفاصيل الحالة الاجتماعية أيضًا، فعلى من يرغب في استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي اتباع التالي:

الاتصال على رقم 8004000000.

دخول بوابة تواصل الإلكترونية التابعة للديوان الملكي السعودي (tawasol.royalcourt.gov.sa).

طريقة تقديم شكوى للديوان الملكي للمساعدات

وفي حال التقصير في الرد على طلب الإعانات المالية أو مساعدات الأراضي المجانية، يمكن تقديم شكوى للديوان الملكي إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

دخول بوابة تواصل الإلكترونية أولًا.

تسجيل دخول عن طريق حساب النفاذ الوطني الموحد للمواطن المتقدم بالطلب.

الدخول إلى تقديم الشكاوى والبدء في كتابة التفاصيل في نموذج المتوفر للمواطنين.

ثم إرسال الشكوى والانتظار حتى يتم النظر فيها والرد عليك.

ويمكن متابعة الرد من خلال رقم الديوان الملكي أو من خلال بوابة التواصل عقب تسجيل الدخول مرة ثانية إلى الموقع.

والجدير بالذكر أن الوقت المستغرق للرد على الشكاوى والمقترحات سيكون بحد أقصى سبعة أيام وفق ما تم الإعلان عنه، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الفئات المستهدفة والتي تحصل على الخدمة من بينها المواطنين والمقيمين، كما يمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال المختلفة التقديم وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا على مدار الأسبوع، فهناك فريق للدعم مخصص للرد على جميع الأسئلة.