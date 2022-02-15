نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأراضي المجانية وشروط الطلب 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الأراضي المجانية أطلقته المؤسسات في المملكة العربية السعودية وهي المسؤولة عن تقديم حجز أرض مجانية وهذه المؤسسات على رأسها الديوان الملكي السعودي بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيضًا، كما يمكن استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي بسهولة بعد أن يتم تقديم الطلب، لهذا سنتعرف على أبرز شروط سكني الأراضي المجانية أو شروط منح أراضي مجانية من المؤسسات الحكومية.

رابط تقديم الأراضي المجانية

قدمت وزارة الإسكان مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، والتي تساعد المستفيدين من الحصول على أرض مجانية للبناء عليها وذلك بعد أن قامت الحكومة بتوفير مخططات سكنية في كافة الأنحاء السعودية، ويمكن التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة سكني الإلكتروني (sakani.housing.sa).

يتم الدخول إلى الأراضي السكنية المجانية من قائمة الخيارات التي تظهر في الموقع.

ثم على المواطنين اختيار احجز الآن من الصفحة التي أمامك، وابدأ في اختيار المخطط الأفضل بالنسبة لك وبالنسبة لأسرتك أيضًا.

بعد ذلك يتم تقديم الطلب إلى الوزارة، من أجل الحصول على الموافقة.

وقد دعت الوزارة إلى ضرورة إصدار تمويل البناء الذاتي والتقديم عليه وذلك بعد أن انطلقت العديد من الجهات المصرفية التي تقدم التمويل المدعوم لجميع المواطنين المتوفرة بهم كافة الشروط والأحكام من خلال الوزارة.

شروط الأراضي المجانية سكني

وهناك العديد من الشروط المطلوبة من أجل الحصول على منح أراضي أو حجز أراضي مجانية من خلال منصة سكني وهذه الشروط العامة هي:

ينبغي أن يكون المستفيدين مواطنين حاملين لجنسية السعودية سواء نساء أو رجال.

ضرورة ألا يكون العمر أقل من 25 عام عند تسجيل الطلب وتقديمه إلى الوزارة.

كما أن المواطن الذي حصل على الدعم السكني من قبل لا يمكنه أن يحصل على دعم مرتين، وخصوصًا إن كان هو العائل.

رقم سكني الأراضي المجانية

ويمكن معرفة الأوراق المطلوبة من أجل الحجز وكيفية تقديم منح الأراضي 1443 من خلال التواصل مع وزارة الإسكان والتي حرصت على أن يكون لديها رقم موحد مجاني للمواطنين والرقم الموحد لها هو 199090 ويقوم أحد الموظفين بالإجابة عليك.