كيفية حجز أرض مجانية والاستعلام عن أرض وقرض

حجز أرض مجانية سكنية من أهم الخدمات الإلكترونية التي يتم الاعتماد عليها عند الرغبة في الحصول على الأراضي المجانية المتوفرة من خلال وزارة الإسكان داخل المملكة العربية السعودية، فقد قدمت الوزارة رابط أرض وقرض استعلام لكي تسمح للمواطنين بالتعرف على شروط استخدام رابط تقديم الأراضي المجانية والاستعلام أيضًا عن شروط الأراضي المجانية للنساء، وهناك أكثر من جهة توفر دعم الأراضي المجانية من بينها الديوان الملكي الذي يقدم استفسار عن منحة أرض من الديوان الملكي 2022 بعد أن يتم التقديم على منح أراضي مجانية.

حجز أرض مجانية

يتم الحجز الإلكتروني للأراضي السكنية المجانية للمواطنين السعوديين فقط وذلك عن طريق منصات وزارة الإسكان السعودية والتي وفرت العديد من المبادرات المجانية خلال السنوات الأخيرة، وأطلقت منصة سكني والإسكان التنموي لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل عن تلك الخدمات، ويمكن حجز أرض مجانية إلكترونيًا من خلال اتباع التالي:

يتعين تسجيل الدخول إلى موقع منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان (sakani.housing.sa).

اختيار الأراضي السكنية والنقر عليها للدخول.

اطلع على الشروط والأحكام المدونة من خلال الوزارة عبر الموقع ثم اختيار تبويب الحجز الآن لكي تبدأ في إدخال التفاصيل المطلوبة واختيار المخطط السكني المناسب.

بعد الانتهاء يتم النقر على خيار إرسال وتقديم الأوراق والمستندات وكافة التفاصيل لكي يتم دراسة الأهلية والحصول على دعم الأراضي المجانية من خلال منصة سكني.

أرض وقرض استعلام

وهناك العديد من الخدمات الأخرى المقدمة من خلال حساب المستفيدين في منصة سكني للأراضي المجانية والوحدات السكنية ومن بينها إمكانية الاستعلام عن الطلب من خلال ملفك الشخصي وتسجيل الدخول إلى الموقع، ويمكن أيضًا التواصل مع البريد الإلكتروني للوزارة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الدعم السكني ودعم الأراضي المجانية [email protected] على أن يتم الرد عليك في أقرب فرصة.

وتستخدم الأرقام المجانية أيضًا في الاستعلام عن الأراضي المجانية داخل المملكة والوحدات السكنية المنتشرة وخصوصًا في المدن الجديدة، والمتوفر بها كافة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن، فعلى من يرغب في الاستعلام الاتصال على رقم 199090 من أي مكان، كما يمكن الاتصال من أي هاتف على رقم 0114070100.