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عمر شويل - جدة منصة تأميناتي أعمال من التأمينات الاجتماعية تعرف على أهدافها وموعد بداية العمل. تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أكبر المؤسسات التي تعمل على خدمة المواطن السعودي. حيث توفر الحكومة السعودية الكثير من المؤسسات والمنصات التي تعمل بدورها على تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين. وذلك من أجل مساندة المواطن المحتاج في توفير مختلف متطلباته واحتياجاته الشخصية وكذلك الارتقاء بمستوى الدخل لدى أصحاب الدخل المحدود. كما تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية منصة لزيادة خدمة المواطن السعودي. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهداف منصة تأميناتي أعمال وكذلك موعد بدء العمل بالمنصة. كما يمكنك التعرف أيضاً على طرق الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية وإلغاء الاشتراك وخطوات تحديث البيانات.

منصة تأميناتي أعمال من التأمينات الاجتماعية

تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل تحويل مختلف الخدمات التي تقدمها إلى المواطنين داخل المملكة إلى الصورة الرقمية الإلكترونية. وذلك يعتبر أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 كما يساعد ذلك على تقليل التزاحم وكذلك توفير الوقت والجهد. ولذلك فقد قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن إطلاق منصة جديدة وهي منصة تأميناتي أعمال. حيث تعمل هذه المؤسسة على تلبية طموح عميل المؤسسة كما تساعد على توفير مختلف احتياجاته. كما تعمل المنصة على الارتقاء بمستوى الخدمة التي يتم تقديمها للمستفيد.

أهداف منصة تأميناتي أعمال

وبالإضافة إلى ماسبق فهناك العديد من الأهداف التي تقدمها منصة تأميناتي أعمال للمستفيدين. ويمكننا عرض أهم هذه الأهداف كما حددتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يلي:

السرعة في التعامل فهي تتمكن من تحديث في دقيقة واحدة أجر ألف مشترك معاً

استخدام أحسن المعايير الدولية للإرتقاء بمستوى تجربة المستخدم

كما توفر للعميل تجربة أفضل وتسهيل الخدمات

والربط بين أنظمة الخدمات الحكومية.

كما تعمل على الإرتقاء بعدد الخدمات الاستباقية

موعد بدء عمل المنصة

كما قامت المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن إنه سوف يتم العمل بالمنصة بشكل فوري. أي إنه سوف يتم العمل بالمنصة بدءاً من الإعلان عنها حيث يتمكن المواطن المستفيد من استخدامها. فقط كل ما على المستفيد هو القيام بالدخول على المنصة والاستفادة بمختلف الخدمات التي تقدمها وكذلك التمتع بسرعة إنجاز الخدمات.