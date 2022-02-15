طريقة الحصول على الجواز السعودي الجديد 1443

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عمر شويل - جدة الجواز السعودي الجديد، أطلقته المديرية العامة للجوازات، وأعلنت عنه السلطات السعودية يوم الخميس الماضي لكل مواطني المملكة العربية السعودية. وهو يتضمن شريحة إلكترونية، هذه الأخيرة ترفع من مستوى الحماية الأمنية لبيانات المواطن السعودي حامل الجواز. وحسب ما ورد إلينا عن وكالة الأنباء السعودية، فالمديرية العامة للجوازات بالمملكة قد قامت بإطلاق جواز السفر السعودي الجديد بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومن مزايا هذا الجواز هو تصميمه الذي تمّ باتباع أعلى المواصفات العالمية لجواز السفر في العالم، كما أن الشريحة الإلكترونية المتضمنة فيه تعمل على حماية بيانات وصور حامل الجواز، كما أنّ هذا الأخير يوفر خاصية القراءة الآلية والتحقق عبر البوابات الذكية في المنافذ الدولية، وسنتحدث عن الموضوع بشكل مفصل من خلال موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا التفاصيل.

الجواز السعودي الجديد

يستفسر مواطني المملكة عن الجواز السعودي الجديد الذي أطلقته المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الذكاء الاصطناعي. وهو يتميز بالعديد من الأشياء فهو يضمن حماية عالية لبيانات حامله، وفيه سمات أمنية عديدة، وبالتالي يصعب أن يتم تزويره. وقد أشار المدير العام لمديرية الجوازات بأنّه يحتوي على معلومات حامل الجواز كالبصمات ورقم الهوية والصور، ولا يمكن اختراقها مطلقا.

علاوة على ذلك، فقد تمّ نشر مميزات جواز السفر السعودي الجديد الذي تم استحداثه من طرف المديرية العامة للجوازات من خلال فيديو على حسابها بتويتر، إذ تم إبراز صفحة البيانات الشخصية التي حفرت بالليزر، وهي مثبتة غير قابلة للإزالة، كما تم تزيينه بصور لأهم المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية، وهو متطور جدا من الناحية الأمنية ومن المستحيل أن يتم تزويره.

طريقة الحصول على جواز السفر السعودي الجديد

أعلنت المديرية العامة للجوازات بأنه يمكن للمواطنين السعوديين الحصول على جواز السفر الجديد من خلال منصة أبشر. إذ يتم اختيار أيقونة موعد إصدار أو تجديد الجواز، ثم يتوجب على المواطن أن يتجه إلى أقرب مقر إدارة للجوازات بالمنطقة التي يعيش فيها. ومن أجل إصداره يجب توفير بطاقة الهوية الوطنية وصورتين، مع توفير الجواز القديم في حال كان المواطن راغبا في تجديد جواز السفر، ويمكن إصداره خلال 72 ساعة.

بهذا نختم المقال الذي خصصناه لموضوع الجواز السعودي الجديد الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات. وهو يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله غير قابل للتزوير فهو يحافظ على بيانات صاحبه ومستواه الأمني عال. وهذا يدل على تطور خدمات المملكة في هذا المجال. ويمكن لمواطني المملكة الحصول عليه أو تجديده من خلال منصة أبشر الإلكترونية، نرجوا أن نكون قد أفدناكم.