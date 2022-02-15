نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جسر البحرين يعتمد الجواز الصحي السعودي رسميًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم على اتفاقية بين السعودية والبحرين تتيح استعمال الجواز الصحي على جسر البحرين للتأكد من الحالة الصحية للعابرين على جسر الملك فهد وفقًا لحالتهم الصحية المعتمدة في تطبيق توكلنا وفقًا لآخر تحديثات وزارة الصحة السعودية لحالة المواطنين والمقيمين حيث تم الربط آليا بين قاعدة بيانات الحاصلين على اللقاحات المعتمدة في السعودية وبين الحالة الصحية على تطبيق توكلنا .

ما هو الجواز الصحي ؟

هو وثيقة إلكترونية غير مطبوعة وتختلف عن جواز السفر الإلكتروني الجديد الذي أعلنت عنه الجوازات السعودية قبل عدة أيام فهم جواز صحي يتم استعماله في العديد من الدول كوثيقة تؤكد حصول الشخص على اللقاح بدلا من حمل بطاقة التطعيمات المزودة بـ QR كود مع العلم أن معظم دول العالم تعتمد الكود الموجود في بطاقة التطعيمات أما الجواز الصحي فيتم اعتماده في حالات معينة وبناء على اتفاقيات بين السعودية وبين الدول الأخرى كل على حده.

الجرعة الثالثة وفحص PCR

والمعروف أنه منذ يوم 9 فبراير 2022 تم تحديث شروط دخول المملكة والخروج منها سواء عبر جسر الملك فهد أو عبر أي من المنافذ البحرية والبرية والجوية وفقا لما يلي:

يجب حصول المواطن السعودي على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لكي يتم السماح له بمغادرة المملكة لمن أمضى 8 أشهر أو أكثر من تاريخ الحصول على الجرعة الثانية.

اشتراط فحص pcr سلبي لدخول المملكة لكافة القادمين من دول العالم من المواطنين ومن الأجانب بغض النظر عن حالتهم التحصينية.

معلومات عن جسر البحرين

يعرف في السعودية باسم جسر الملك فهد وفي البحرين باسم جسر البحرين ويربط بين مدينة الدمام في السعودية وبين مدينة المنامة في البحرين وطوله 25 كم وعرضه أكثر من 23 مترًا وقد ساهم هذا الجسر في تسهيل تنقل السعوديين من وإلى البحرين حيث يتم العبور بواسطة بطاقة الهوية الوطنية دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر.

كما ساهم الجسر في نقل الملايين من سكان البحرين وسكان دول الخليج الأخرى الراغبين في زيارة المملكة برًا دون الحاجة إلى تأشيرة أو جواز سفر.