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عمر شويل - جدة كم راتب الضمان الاجتماعي المطور، من الأسئلة التي يطرحها المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي وضعته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية. هذا البرنامج الذي يعتبر من أبرز برامج الدعم الصاعدة في المملكة، إذ يصرف معاش الضمان المطور في حسابات المستفيدين أثناء حلول موعد صرف الضمان المطور. على أن تتوفر في جميع المسجلين بالبرنامج شروط الضمان الاجتماعي، والتي يتم تحديدها بعد أن تتم دراسة كل الملفات. ولعل أبرز شرط هو الجنسية السعودية لكل المتقدمين، وبعد ذلك يمكنهم الاستفادة من الإعانة المادية التي يقدمها البرنامج في حال قبول ملفاتهم. ولا شك في أنّ جميع المواطنين يرغبون في معرفة قيمة الدعم الذي سيستفيدون منه. وسنتحدث عن الموضوع بشكل مفصل من خلال مقالنا، تابعوا معنا التفاصيل التي سنذكرها لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري.

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور

يطرح بعض مواطني المملكة سؤال كم راتب الضمان الاجتماعي المطور بعد التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي الجديد. وتجدر الإشارة إلى أنّه حسب ما جاء في سلم رواتب الضمان يمكن أن يستفيد الفرد المستحق من كل أسرة من مبلغ قيمته 1000 ريال شهريا. ويستفيد من 12 ألف ريال في السنة، أما بالنسبه للأسرة من شخصين يصرف لها 1,258 ريال سعودي شهريا. أما الاستحقاق السنوي فهو يبلغ قيمة 15,420ريال سعودي.

علاوة على ذلك، يبلغ راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد لأسرة من 3 أفراد كل شهر 1,570 ريال سعودي وسنويا 18,840.أما بالنسبة للأسرة من 4 أشخاص يصل معاش الضمان الاجتماعي شهريا إلى قيمة 18,550. والاستحقاق السنوي 22,260 ريال سعودي. الأسرة المتكونة من 5 أفراد يصرف لها شهريا 2,140 ريال سعودي، وسنويا يصل إلى 25,680 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، الأسرة المكونة من ستة أشخاص معاش الضمان الخاص بها 2,420 ر.س للشهر و 29,040 ر.س للسنة. راتب الضمان الاجتماعي الجديد لأسرة من 7 أفراد قيمته 2,710 ريال في الشهر و 32,520 ريال للسنة. أما الأسرة التي تتألف من 8 أفراد يصل راتبها إلى 3,000 ريال سعودي في الشهر و تكون الاستفادة السنوية 36,000 ريال سعودي.

الحد المانع لراتب الضمان الاجتماعي المطور

تجدر الإشارة لمن يتساءلون كم راتب الضمان الاجتماعي المطور بأنه هناك حد مانع لصرف الضمان. وهذا يخص كل من المتقاعدين والعاملين والمطلقات والأرامل، فالحد المانع للشخص الواحد في الاسرة تبلغ قيمته 2,001 ريال. وأسرة من شخصين 2,570 ريال، وفي حال كان عدد الأفراد 3 فالحد المانع هنا هو 3,140 ريال، وبالنسبة للعائلة من أربع أفراد الحد المانع هو 3,710 ريال سعودي.

علاوة على ذلك، في حال كانت الأسرة متكونة من 5 اشخاص الحد المانع للضمان يكون 4,280، وفي حال كانوا ست أفراد 4,840 ريال. والحد المانع لعائلة من سبع أشخاص هو 5,420 ريال، وإذا كانوا ثمانية أفراد يبلغ الحد ثمانية آلاف ريال سعودي. وإن بلغ عدد أفراد الأسرة تسع أفراد يحتسب الحد المانع بقيمة 6,560 ريال. وأخيرا إن كان فيها عشر أفراد فالحد المانع هنا يكون 7,120 ريال.

بهذا نصل وإياكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع كم راتب الضمان الاجتماعي المطور. والذي يستعلم عنه المستفيدين ممن قاموا بـ التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور. نخص بالذكر من تتوفر فيهم شروط استحقاق معاش الضمان وتم قبول ملفاتهم. ثم انتقلنا بين الاسطر لنذكر لكم الحد المانع لراتب الضمان الاجتماعي الجديد، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.