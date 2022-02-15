كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1443، وموعد اجازة يوم التاسيس من الأمور التي يتساءل عنها المواطنين السعوديين. ويعد هذا اليوم من أهم الأيام والمناسبات الوطنية التي ينتظرها الناس في السعودية، نظرا لمكانته بالنسبة لهم. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر قرارا يقتضي بالاحتفاء بيوم 22 من فبراير 2022 يوم التأسيس الوطني، ويرجع سبب اختيار هذا التاريخ تحديدا لأنه تمّ تأسيس المملكة العربية السعودية بتاريخ 22 فبراير 1727كما يتم منح إجازة يوم التأسيس لكل العاملين في القطاع العام والخاص بالمملكة، وهذا من أجل إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في الفعاليات الثقافية التي ستقام بحلول هذه المناسبة الوطنية وتوفير أجواء احتفالية مناسبة من أجل ترسيخ أهمية هذه المناسبة في نفوس كل المواطنين، وسنتحدث عن الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني، تابعوا معنا.

كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1443

يطرح العديد من مواطني المملكة سؤال كم باقي على يوم التاسيس السعودي 1443، وهذا لأنهم ينتظرون موعد اجازة التاسيس. ومن الجدير بالذكر إلى أنه قد تم تحديد تاريخ 22 من شهر فبراير 2022، الموافق 21 رجب 1443. وسيتم إقامة العديد من الفعاليات الثقافية في هذه المناسبة الوطنية، ليتم الاحتفال بمرور 295 عاما على تأسيس المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتبق وقت طويل على حلول يوم التأسيس السعودي، لأننا في شهر فبراير حاليا وقد بدأ العد التنازلي له. وبهذا فلم يعد يفصلنا سوى ايام معدودة، وحاليا يتم التحضير لاستقبال هذا اليوم على أكمل وجه. كما ستمنح للجميع عطلة يوم التأسيس لكل طلاب المدارس والعاملين في القطاع العام والخاص بالمملكة. وهذا من أجل رفع الوعي السياسي بالمملكة وتعزيز الشعور بالوطنية لدى الأفراد.

بهذا نصل وإياكم إلى خاتمة المقال الذي أجبنا فيه عن سؤال كم باقي على يوم التأسيس السعودي 1443. هذا اليوم سيوافق بالتاريخ الميلادي 22 فبراير 2022، كما أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه سيكون يوم إجازة سيتفيد منها الناس من أجل الاحتفاء بهذا اليوم، وسترفع الرايات وتقام الندوات الشعرية، وقد تم تخصيص شعار لهذا اليوم وهو “يوم بدينا”.