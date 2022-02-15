نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الإجازات المرضية الإلكترونية واستعلام عن إجازة مرضية بالرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الإجازات المرضية الإلكترونية، في المملكة العربية السعودية، عبر نظام الإجازات المرضية الإلكترونية، والذي أطلقته وزارة الصحة السعودية بالاشتراك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تمنح الوزارتان للموظفين بالقطاعين العام والخاص، إمكانية الحصول على إجارة مرضية، من خلال منصة صحة الإلكترونية، أو ما تعرف باسم منصة صحة الإجازات، وذلك في إجابة منهما على تساؤل الكثيرون “كيف احصل على إجازة مرضية”، حيث يمكنك اتباع طريقة الإجازات المرضية الإلكترونية، عبر نظام الإجازات المرضية، ثم متابعة الإجازات المرضية صحتي، من خلال إجراء استعلام عن إجازة مرضية، سواء للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، أو الإجازات المرضية للعسكريين، وذلك بعد التسجيل عبر رابط المنصة الرسمية، وإدخال رمز الخدمة في منصة صحة، والحصول على الإجازة بل وطباعتها أيضًا.

خطوات اصدار الاجازة الالكترونية السعودية

يمكنك الاستفادة من خدمات وزارة الصحة السعودية، ومن أبرز ما أطلقته وزارة الصحة من خدمات، خدمات تطبيقي توكلنا وتباعد، عقب إطلاق تطبيق تباعد، وكذلك تطبيق صحتي للوصفة الصحية الإلكترونية، وغيرها العديد من التطبيقات لتقديم وزارة الصحة خدماتها للمواطنين، بهدف التيسير عليهم، ويمكنك الآن استخراج إجازة إلكترونية باتباع الخطوات التالية:

يجب على من يمثل المنشأة الصحية أن يقوم بزيارة رابط منصة صحة الإلكتروني. وبعد ذلك اختر خدمات التقارير الطبية. وعقب ذلك اختر الخدمة الفرعية بالإجازات المرضية. وأدخل بعد ذلك بيانات المستفيد أو طالب الخدمة كاملة وتحقق من صحتها. وعقب ذلك استرجع البيانات عبر وزارة الداخلية السعودية من خلال التحقق من الهوية الوطنية للمواطن، أو هوية المقيم. وبعدها أدخل معلومات الإجازة المرضية وفقًا لتوصية الطبيب المختص. وقم بإرسال الطلب عقب ذلك. وبعد أن يراجع المدقق هذا الطلب، والموافقة عليه يقوم المختص بمشاركة الإجازة مع رابط وزارة الموارد البشرية.

استعلام عن إجازة مرضية

قم بزيارة رابط منصة صحة الإلكتروني. وبعد ذلك قم بالاستعلام بشأن الإجازات المرضية. وعقب ذلك توجه إلى صفحة الاستعلام. وأدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة إذا كنت وافدًا ورمز الخدمة. وانقر على استعلام بعد ذلك. وسوف تظهر أمامك الموافقة على الإجازة الخاصة بك.

من اين اطبع الاجازة المرضية

قم أولا بزيارة بوابة المراجع الإلكترونية .

. واختر خدمة “الإجازات المرضية”.

وعقب إدخال رقم الملف الطبي وكلمة المرور يمكنك طباعة الإجازة.

وفي حال كنت تتساءل “متى تظهر الاجازة المرضية؟” فيمكن القول بأن الإجازة المرضية تصدر تلقائيا، وذلك وفقا لفترة التعافي المتعلقة بالحالة المرضية نفسها، حيث وزعت وزارة الصحة المرض أو الإصابات في “مصاب كامل التحصين”، و”مصاب استثنائي”، وكذلك “المصاب أقل من 12 عام”، وهؤلاء تصدر لهم الإجازة المرضية من تطبيق صحتي مباشرة، في حين أن المصاب غير مكتمل التحصين، لا تشمله الإجازات.

هل الاجازة المرضية تخصم من رصيد الاجازات

لا تخصم الإجازة المرضية من رصيد الاجازات الاعتيادية، وعن تساؤل “هل تقبل الاجازة المرضية من مستشفى خاص؟” فيمكن القول بأن المستشفيات الخاصة مثلها مثل الحكومية في استخراج ومنح الإجازات المرضية، ولا فارق بينهما في هذا الشأن. وبشأن “كم مدة الاجازة المرضية للقطاع الخاص؟”؛ يتم توزيعها بالكيفية التالية: