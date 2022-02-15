منصة أبشر تجيب عن أسئلة المواطنين الأكثر شيوعًا

نشرت بالأمس منصة أبشر تغريدتها الأسبوعية التي تتضمن أكثر الأسئلة شيوعًا من قبل المواطنين السعوديين فيما يخص معاملاتهم عبر أبشر وقد تمت الإجابة عن تلك الأسئلة بمنتهى الوضوح وهو تقليد تقوم به المنصة عبر حسابها الرسمي على توتير من أجل التواصل المستمر مع مستخدمي أبشر وطمأنتهم على الدوام.

منصة أبشر أسئلة وإجابات

تخدم منصة أبشر عدد كبير من المواطنين والمواطنات والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويحتار المواطن أحيانًا في بعض الإجراءات.

ولإبعاد الحيرة عن المستخدمين وتوفير المعلومات التي يحتاجون إليها بشكل متواصل تقدم المنصة مجموعة من الأسئلة الشائعة مع الإجابات عنها، ومن الأسئلة الأكثر شيوعًا لهذا الأسبوع.

سؤال يخص تأشيرة الخروج والعودة وهو هل في حال تم إلغاء تأشيرة الخروج والعودة يمكن للمواطن استرجاع قيمة رسومه؟

والإجابة على هذا السؤال أتت بلا وذلك موضح ضمن شروط أداء هذه الخدمة.

السؤال الثاني خاص بالإجراءات الواجب اتباعها بعد إتمام سداد رسوم الإصدار للإقامة.

والإجابة هي أنه على من أتم سداد الرسوم أن يقوم بالدخول إلى حسابه الرسمي في أبشر ومنها يختار العمالة ثم خدمات وأخيرًا إصدار الإقامة وطلب التوصيل للعنوان الوطني.

وقد كثرت الأسئلة الخاصة بكبار السن ووجود خدمات مخصصة لهم من أجل تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

وبالطبع جاءت الإجابة بنعم حيث توجد خدمة تقدير لكبار السن يستطيع المواطن الوصول إليها من خلال تسجيل الدخول بحسابه على المنصة، ومنها يختار خدماتي ثم خدمات ثم اختيار الأحوال المدنية وأخيرًا يختار تقدير.

أرقام أبشر خلال الأسبوع الماضي