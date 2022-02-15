ميعاد نزول الدعم السكني خلال شهر فبراير وخطوات وشروط التقديم

ميعاد نزول الدعم السكني خلال شهر فبراير، يعمل عدد ضخم من المواطنين داخل المملكة على البحث والاستعلام عن موعد صرف الدعم السكني لشهر فبراير الجاري 2022، والذي قام صندوق التنمية العقارية لتوزيع المساعدات شهرياً بتحديدة للمستفيدين من البرنامج وذلك حيث أنه يتم إيداع المبالغ داخل كافة حسابات المستفيدين في يوم 24 من كل شهر ميلادي، كما يوافق هذا اليوم ليوم 23 من رجب لعام 1443 ه‍، ونقدم لكم خطوات التقديم وشروط الحصول على الدعم السكني.

ميعاد نزول الدعم السكني خلال شهر فبراير:

يعد الدعم السكني أحد أهم أنواع الدعم داخل المملكة العربية السعودية، وهذا بالتأكيد بجانب الضمان الاجتماعي المطور، وأيضا يتم نزولة للمواطنين بشكل شهري، كما أنه من المقرر نزول الدعم السكني خلال شهر فبراير 2022 في يوم الخميس الموافق 24 من شهر فبراير لعام 2022 ميلاديا، والموافق أيضاً لتاريخ 23 رجب من التاريخ الهجري، كما أنه يتم الصرف عن طريق برنامج سكني والتابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويجب العلم أنه في حالة صادف يوم الصرف للدعم يوم عطلة رسمية فإن الصرف يتم خلال أول يوم عمل.

خطوات التقديم للحصول على الدعم السكني:

عملت وزارة الإسكان على تحديد بعض من الخطوات البسيطة التي سيقوم بها من يرغب في التسجيل والاستفادة من الدعم وهي:

أولاً يشترط تسجيل الدخول إلى برنامج سكني.

ثانياً يجب ملء كافة الخانات الخاصة بالبيانات المطلوبة، مثل: تاريخ ميلادك ورقم الهوية.

ثالثاً أيضاً يجب عليك القيام بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك وكذلك رمز التفعيل وقم بكتابة رقم الجوال ثم أدخل كلمة المرور، ثم قم بالنقر على خيار التقديم وذلك لطلب الدعم السكني.

في النهاية قم بالضغط على زر الموافقة على كافه الشروط والأحكام.

معايير صندوق التنمية العقارية للحصول على الدعم السكني:

يعمل صندوق التنمية العقارية على وضع عدد من الشروط والتي يجب توافرها في الأفراد المتقدمين للاستفادة من الدعم السكني وهي: