موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 للمسجلين الجدد بالمملكة

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور، كان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بحسب الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة للمسجلين الجدد، ونجد أن الكثير من المستفيدين من الضمان المطور يبحثون عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية، وقامت الوزارة التي تشرف على الضمان المطور بوضع رابط من اجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية وهى من الخدمات الهامة جدا التي توضع كل أخبار الضمان الاجتماعي المطور، وأيضا هذا الرابط يمكن من خلاله تحديث بيانات المستفيدين الجدد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن نزول الضمان الاجتماعي بالنظام القديم وكان في اليوم الثاني من شهر فبراير الجاري، وكانت عملية إيداع معاش الضمان الاجتماعي قد تم في الحسابات المصرفية للمستفيدين في مصرف الراجحي، ولهذا يتم حاليا البحث من قبل المستفيدين الجدد عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للذين قاموا بالتسجيل مؤخرا بالنظام الجديد، وزارة الموارد البشرية قد أعلنت أن عملية إيداع الضمان الاجتماعي المطور يتم بعد شهر من عملية التسجيل للمواطنين الجدد، ويتم إرسال رسالة نصيه بالقبول لكل من قام بالتسجيل والقبول يكون من خلال الهاتف الخاص بالمستفيد .

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

أولا عليكم الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الإلكتروني.

قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات.

قم باختيار خدمات الموقع.

قم بكتابة رقم الضمان الاجتماعي والحالة المدنية.

اضغط لكتابة رمز التحقق في الحقل المخصص له.

انقر على استعلام، وسوف تبدو المعلومات الخاصة بك على الصفحة، وحالة الطلب.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور