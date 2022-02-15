موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 عن دفعة شهر مارس المقبل وذلك بالتاريخ الهجري والميلادي، يعد الضمان الاجتماعي المطور واحدا من الخدمات المقدمة في السعودية لكل مستحقي الضمان الاجتماعي فضلا عن إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 عن شهر مارس

ننشر لكم موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور عن شهر مارس بالهجري والميلادي:

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: الخميس 30-7-1443 هجريا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي : الخميس 3-03-2022 ميلاديا.

ترقب نزول الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين

يذكر أن حالة بين المستحقين لنزول الضمان الاجتماعي المطور، حيث يطمح الكثيرون إلى نزول الضمان الاجتماعي المطور والذي يعد خدمة مميزة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يتيح الضمان الاجتماعي المطور خطوات مبسطة لإمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيام بإختيار الخدمات الإلكترونية.

تسجيل مستخدم جديد.

إدخال كافة البيانات المتخصصة بالمستخدم في المكان المخصص.

العمل على حفظ البيانات بشكل كبير.

إكمال الطلب الخاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي وإرسال رسالة نصية والعمل على تفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يكون المتقدم سعودي، ويتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة ممن لديها أولاد أو أبناء الأرملة السعودية من الزوج الأجنبي وأصحاب الإعاقة والأيتام ممن ليس لهم هوية سعودية.

يجب أن يقل الدخل المحتسب للأسرة أو المستحق عن الحد الأدني للمعاش عن 1100 ريال لعائل الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.