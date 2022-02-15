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عمر شويل - جدة منح قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي للمحتاجين 1443 - ثقفني
منح قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي تعتبر منحة الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي هي أكثر ما يتساءل عنه المواطنين سواء عبر الإنترنت أو فيما بينهم، حيث أن الديوان الملكي السعودي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يقوم بتقديم خدمات تتمثل في حصول المواطنين على قطعة أرض سكنية أو سداد ديون والكثير في المعونات من الديوان وذلك للفئات التي تحت خط الفقر في المملكة حتى تساعدهم في التكيف مع ظروف الحياة المعيشية.
شروط الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي
- يجب أن يكون أصل المواطن المتقدم للحصول على الأرض سعودي الجنسية ومحل إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية.
- عمر المتقدم على الأرض المجانية يجب ألا يقل عن خمسة وعشرين عامًا.
- ومن هذه الشروط يتم استثناء المرأة المطلقة التي طُلقت منذ عامين.
- الأرملة التي لها أسرة تعولها بدون عائل رجل.
- قم بالموافقة على كل الشروط والأحكام التي حددها الديوان الملكي السعودي للحصول على ارض مجانية.
- يجب إرفاق كافة البيانات والأوراق الرسمية التي تفيد استحقاقك للحصول على أرض مجانية من الديوان.
- يجب عدم حصولك مسبقًا على قطعة أرض مجانية من قبّل الديوان السعودي من قبل.
كيفية التقديم للحصول على أرض مجانية من الديوان السعودي
- قم بالدخول على رابط منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية وهو https://www.housing.gov.sa/.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “خدمات سكني” الموجودة في الصفحة الرئيسية أمامك ثم قم بعدها بالنقر على أيقونة “خدمات مستفيد” ثم النقر على “سكني”.
- انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” بعد هذه الخطوة وسيتم عرض نموذج تقديم قم بملء كافة البيانات التي أمامك بشكل صحيح.
- بعد ذلك انقر على أيقونة “الأراضي المجانية”.
- بعد قم برفع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منك والتي تثبت صحة ما أدخلت.
- راجع البيانات قبل النقر على الطلب حتى لا يحدث أي خطأ يعرّضك للمسائلة.
- ثم قم بالنقر على أيقونة “تقديم الطلب” وبذلك يتم إرسال الطلب مباشرة إلى الديوان والنظر فيه وسيتم الرد عليكم مباشرة فور قبول طلبكم بالحصول على قطعة أرض مجانية.
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