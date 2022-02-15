منح قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي للمحتاجين 1443

منح قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي تعتبر منحة الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي هي أكثر ما يتساءل عنه المواطنين سواء عبر الإنترنت أو فيما بينهم، حيث أن الديوان الملكي السعودي بأمر من الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين يقوم بتقديم خدمات تتمثل في حصول المواطنين على قطعة أرض سكنية أو سداد ديون والكثير في المعونات من الديوان وذلك للفئات التي تحت خط الفقر في المملكة حتى تساعدهم في التكيف مع ظروف الحياة المعيشية.

شروط الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي السعودي

يجب أن يكون أصل المواطن المتقدم للحصول على الأرض سعودي الجنسية ومحل إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية.

سعودي الجنسية ومحل إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية. عمر المتقدم على الأرض المجانية يجب ألا يقل عن خمسة وعشرين عامًا.

ومن هذه الشروط يتم استثناء المرأة المطلقة التي طُلقت منذ عامين.

الأرملة التي لها أسرة تعولها بدون عائل رجل.

قم بالموافقة على كل الشروط والأحكام التي حددها الديوان الملكي السعودي للحصول على ارض مجانية .

. يجب إرفاق كافة البيانات والأوراق الرسمية التي تفيد استحقاقك للحصول على أرض مجانية من الديوان.

يجب عدم حصولك مسبقًا على قطعة أرض مجانية من قبّل الديوان السعودي من قبل.

كيفية التقديم للحصول على أرض مجانية من الديوان السعودي