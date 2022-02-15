نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة المياه الاقتصادية بدون حليب هشة والطعم لذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيكة المياه الاقتصادية بدون حليب هشة والطعم لذيذ - ثقفني
كيكة المياه الهشة الاقتصادية، تعتبر كيكة المياه الساخنة من أفضل أنواع الكيك التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فلديها مذاق شهي للغاية ويقبل الكثير من الأشخاص على تناولها بالتحديد في فصل الشتاء ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية.
طريقة تحضير كيكة المياه الهشة الاقتصادية:
يتم تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية بمقادير غير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير تكمن في كلًا من التالي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من المياه الساخنة.
- بيضتان.
- فانيليا.
- بيكنج باودر.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من النسكافيه.
- ملعقتان من الكاكاو الخام.
- كمية قليلة من الملح.
خطوات تحضير كيكة المياه الساخنة الاقتصادية:
تعتبر كيكة المياه الساخنة الاقتصادية من أفضل أنواع الكيك التي لديها لمذاق شهي وسهولة تحضير وتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة المياه الساخنة:
- أولًا يتم الحصول على بولة عميقة ويتم وضع فيها البيض والفانيليا والسكر ويتم خلطهم مع بعضهم البعض باستخدام المضرب الكهربائي.
- القيام بإضافة الزيت ثم يتم الضرب مرة أخرى لحين أن تختلط المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة كاف المقادير الجافة والتي تتكون من كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والملح بالإضافة إلى ملعقتين من الكاكاو.
- يتم الخلط مرة أخرى بالاعتماد على المضرب.
- بعد ذلك يتم الحصول على كوب من المياه المغلي ثم يتم إذابة ملعقة من النسكافيه قبل أن يتم إضافة كافة المقادير.
- القيام برفعه على الخليط ثم يتم ضربه مرة أخرى بالاعتماد على المضرب ثم يتم إضافة ملعقة من الخل ثم يتم الخلط مرة أخرى.
- القيام بالحصول على قالب من الكيك ثم يتم إضافة فيه ملعقة من الزيت أو الزبدة ثم يتم إضافة ملعقة من الدقيق ثم يتم توزيعهم بصورة متساوية حتى لا يحدث تكتل.
- يتم إضافة الخليط بكل هدوء في القالب.
- يتم إدخاله إلى الفرن ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة ويكون على درجة حرارة 180 درجة وبالهناء على الجميع.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ