نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير sakani.housing.sa وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير من أهم المواعيد التي يجري عليها البحث في متصفح البحث جوجل، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني لتوضيح متى ينزل الدعم السكني 1443 فبراير، حيث يقدم برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان وبالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، الدعم السكني للمواطنين السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، والتي وضعتها وزارة الإسكان حتى يصل الدعم المقدم من البرنامج لمستحقيه الفعليين، ويعد برنامج سكني من البرامج الناجحة جداً من برامج الحماية الاجتماعية الكثيرة في المملكة، مثل برنامج الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج ريف والعديد من البرامج التي تحرص المملكة في تنفيذها لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها، لذلك نقدم لكم هذا المقال الذي يحتوي على موعد صرف الدعم السكني فبراير 2022، وشروط استحقاق الدعم السكني ورابط التقديم.

موعد صرف الدعم السكني 1443

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من برامج الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ومن أهم هذه البرامج برنامج سكني، الذي يهدف إلى توفير سكن مناسب للأسر داخل المملكة وفق الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية الاجتماعية، حيث أن البرنامج يقدم دعم مادي ويقدم كذلك تسهيلات كثيرة للحصول على سكن مناسب منها توفير الأرض بالتقسيط.

تطبيق سكني

متى ينزل الدعم السكني 1443 فبراير

من المقرر أن يتم صرف الدعم السكني لهذا الشهر فبراير يوم الخميس بتاريخ 23\07\1443 الموافق 24\02\2022، حيث يتم صرف الدعم للمستحقين في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية وحينها قد يقدم الموعد يوم أو يؤخر يوم.

عداد نزول الدعم السكني باليوم والساعة

رابط تقديم الدعم السكني 1443

يوفر برنامج سكني رابط إلكتروني للتسجيل من خلاله في حال توافر الشروط في المتقدم، ويتم التسجيل إلكترونياً بالولوج إلى رابط برنامج سكني الإلكتروني sakani.housing.sa، وتعبئة النموذج الموجود ورفع المستندات المطلوبة وتحديد نوع الدعم وفي النهاية النقر على تقديم الطلب.

شروط استحقاق الدعم السكني