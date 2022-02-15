تمويل إمكان 50,000 ريال بدون رسوم وبلا كفيل أو بدون تحويل الراتب

شركة إمكان في السعودية توفر خلال شهر فبراير بالكامل التمويل الشخصي الميسر بدون رسوم إدارية كما توفر الكثير من الخصائص والمزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل المناسب بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية كما لا يحتاج التمويل الشخصي الميسر تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة إمكان للتمويل بالمملكة التابع إلى مصرف الراجحي السعودي ويتم التقديم عبر الأونلاين من أجل الحصول على تمويل إمكان بدون موافقة الكفيل بالتقسيط الميسر الشهري لمدة 24 شهراً عن طريق بنك الراجحي السعودي ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل.

كافة الشروط الأساسية للموافقة على تمويل إمكان مصرف الراجحي

تمويل شركة إمكان وفرت التمويل بميزة عدم دفع أي رسوم إدارية إذا تم التقديم الإلكتروني على التمويل خلال فترة شهر فبراير لعام 2022م لتشجيع على طلب التمويل الميسر أو التمويل الإضافي في المملكة ولكن يحتاج التمويل الميسر النقدي الذي يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين كما يلي بالتفصيل الآن:

يشترط تمويل إمكان الراجحي توفير دخل ثابت شهري يتراوح كبداية من 2000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي حسب ظروف كل عميل متقدم.

يطلب دخل 2000 ريال لعميل بنك الراجحي و5000 ريال لغير عملاء مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يحتاج التمويل الميسر توفير سجل ائتماني سليم لكل عميل متقدم لطلب تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة العربية السعودية.

يفضل فتح حساب بنكي لدى مصرف الراجحي.

يجب توفير فترة ستة أشهر عمل عند التقديم في حالة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل في السعودية