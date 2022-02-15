موعد إيداع الضمان الإجتماعي المطور لشهر فبراير 1443ه‍، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية بتدشين نظام الإجتماعي المطور لإعانة الأسر الأكثر إحتياجًا لتحقيق الاستقرار المادي لهم، فهو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية الذي قامت السعودية بتفعيله منذ نوفمبر الماضي، فقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في 20 نوفمبر الماضي في استقبال طلبات المواطنين لتقديم معاش الضمان الجديد لهم، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بدراسة طلبات الإستحقاق ويتم تقديم الدعم في الشهر التالي لتقديم الطلب، على أن يتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين لمعرفة مدى استحقاقهم للحصول على الدعم المادي من عدمه، فقد قامت الوزارة بدراسة طلبات المتقدمين الجدد في ديسمبر الماضي 2021 وتم إيداع الدفعة الأولى في شهر يناير 2022.

أهم أهداف نظام الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍

تقديم خدمات التدريب والتأهيل وكذلك الدعم النقدي لتحقيق أهداف الحماية الإجتماعية للمستفيدين.

تعزيز وتطوير جودة الحياة الإجتماعية للمستفيدين من خلال تحسين مهاراتهم.

ضمان وصول أموال الزكاة لمن يستحقها.

إضافة خدمات التدريب والتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة.

تحسين وتعزيز جودة الحياة الإجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وتحسين القوى العاملة.

يعتبر خطوة إيجابية نحو رؤية ومستهدفات المملكة 2030 من حيث تقديم الدعم المادي للفئات الأشد حاجة بالسعودية.

موعد إيداع الضمان الإجتماعي المطور لشهر فبراير 1443ه‍

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بصرف الدفعة الأولى من الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية لشهر ديسمبر 2021 بتاريخ 20 يناير الماضى، وعليه فإنه من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية لشهر يناير للمستحقين المكتملة طلباتهم يوم 20 فبراير 2022.

خطوات التسجيل للحصول على الضمان الإجتماعي