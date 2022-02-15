نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء الفصل الدراسي الثالث في السعودية واجازات الفصل الثالث 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بدأ الفصل الدراسي الثالث في المملكة العربية السعودية يبحث الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية عن 1443 بعد أن قامت وزارة التعليم في السعودية باعتماد الثلاث فصول في النظام الجديد، وهذا النظام الذي لقي نجاحا كبيرا ولاقت استحسان من الطلاب وأولياء الأمور أيضا والتعليم، وسوف نعرض خلال السطور التالية موعد الترم الثالث بشكل مفصل والعطلات الرسمية في الترم الثالث.

موعد الفصل الدراسي الثالث

بعد أداء الاختبارات النهائية منتصف الترم، بعد ذلك يدخل الطلاب في إجازة تكون مدتها 10 أيام وكانت من 6 يناير 2021 الموافق 3 من شهر جمادى الآخر للعام 1,443 هجريا، وانتهت في يوم 16 من شهر يناير لعام 2022 الموافق 13 من شهر جمادى الآخر 1443 هجريا، وبعد ذلك يتم استئناف الدراسة في الترم الثاني والدخول في اجازة الترم التي تبدأ يوم 10 من شهر مارس 2022 الموافق 7 من شهر شعبان.

موعد بداية الفصل الدراسي الثالث 1443

من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث 1443 في المملكة العربية السعودية يوم 20 من شهر مارس لعام 2022 الموافق 17 من شهر شعبان 1443، وذلك بعد أن ينتهي الطلاب من إجازة الفصل الدراسي الثاني التي تكون عشر أيام، وقد انتشرت بعض الشائعات على أنه سوف تكون هناك تعديلات على الفصل الدراسي الثالث في سبب انتشار المتحور الجديد أوميكرون في العديد من البلاد، ولكن الوزارة لم تؤكد حتى الآن أي قرار بشأن تعديل أو تغيير موعد الدراسة في الفصل الدراسي الثالث

اجازات الفصل الثالث 1443

عطلات رسمية في الفصل الدراسي الثالث بالمملكة

باقي أيام على بداية الفصل الدراسي الثالث، ووفقا للنظام الجديد فإن هناك بعض الإجازات الأسبوعية المطولة التي تتخلل الترم والتي تصب في مصلحة الطالب بحيث تجعل التعليم أكثر مرونة، كما أنها تعطي الطالب مساحة في التعلم وتكون مواعيد إجازات الفصل الدراسي الثالث كالاتي

اجازة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من يوم الاثنين 25 من شهر أبريل لعام 2022 الموافق 24 من شهر رمضان عام 1443 هجريا وتكون الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم الاحد ثمانية من شهر مايو لعام 2022 الموافق 7 من شهر شوال لعام 1443 هجريه

إجازة نهاية الأسبوع المطولة والتي تبدأ يوم 25 من شهر مارس لعام 2022 الموافق 24 من شهر شوال عام 1443 هجريا

إجازة نهاية الأسبوع مطوله وتبدأ يوم 15 من شهر يونيو لعام 2022 الموافق 16 من شهر ذي القعدة عام 1443 هجريا

وبعد ذلك يتم أخذ إجازة نهاية العام والتي تكون في واحد من شهر ذي الحجة عام 1443