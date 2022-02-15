رابط مسار دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن 1443هـ الموارد البشرية السعودية

دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن 1443 بالمملكة العربية السعودية والذي أعلن عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد سليمان الراجحي أنه عمل مشترك بين العديد من الجهات الحكومية منها الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الموارد البشرية بهدف إيجاد لغة مشتركة بين الجهات الحكومية وكذلك للعمل على وضع القطاعين العام والخاص تحت تصنيف مهني موحد لإعادة هيكلة المهن لدى جهات الإحصاء والتصنيع، وتسهيل معالجة البيانات بسوق العمل السعودي، وقد تم اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان وموافقة مجلس الوزراء السعودي.

دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن

في نفس السياق السابق ذكره فإن التصنيف السعودي الموحد للمهن يعمل وفق التصنيف الدولي الموحد للمهن 08-ISCO لمنظمة العمل الدولية مما يعمل على تسهيل الإحصاءات والمسميات المهنية في مختلف القطاعات بدول العالم، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية بتطبيق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن على وظائف الخدمة المدنية بهدف تطوير تصنيفها المهني من خلال منصة مسار.

الرابط الإلكتروني منصة مسار دليل التصنيف السعودي 2022

كلك بإمكانك الإطلاع على دليل تصنيف المهن عبر رابط منصة مسار الذي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، لإستخدامه في البحث عن المهن، وعن المؤهلات والمهارات والخبرات المطلوبة لكل مهنة، كذلك عن البحث عن المهن عبر التخصص العلمي، إضافة إلى استعراض المصادر الداعمة للتأهل للمهن المطروحة، كما تم تخصيص جزء للأسئلة والأجوبة الشائعة التي تساعد في عملية البحث عن المهن المناسبة.

ربط الوظائف الخالية بالتصنيف الموحد للمهن السعودية عبر منصة مسار

كما ذكرنا سابقًا أن التصنيف الموحد للمهن قام بربط الوظائف الخالية التي تغطي الخدمة المدنية بالتخصصات العلمية والمهنية المتاحة بسوق العمل، إضافة لتوحيد أسماء المهن وتوصيفها بشكل صحيح وواضح يتضمن طبيعة المهنة والواجبات والمسؤوليات التي تتطلبها كل مهنة وكذلك متطلبات التأهيل والمعارف والقدرات والمهارات التي تتطلبها كل مهنة مما يحقق الوصول إلى نظام تصنيف مهني متطور بوظائف الخدمة المدنية بالمملكة.