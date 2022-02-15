احصل على خصم حتى 2350 ريال.. عرض الاستبدال من مكتبة جرير “استبدل تابلت قديم بiPad جديد”

كشفت مكتبة جرير عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن عرض الاستبدال من مكتبة جرير، والذي كانت قد طرحته المكتبة بالساعات الأخيرة ولفترة محدودة، وقالت المكتبة أنه يمكن للعملاء استبدال تابلت قديم بجهاز آيباد جديد، مع إمكانية الحصول على خصومات رائعة، ومكتبة جرير من كبرى المكتبات بالمملكة العربية السعودية، وتقوم المكتبة بتقديم خدماتها لقطاع كبير من العملاء عبر مختلف فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى منصتها الإلكترونية المخصصة.

عرض الاستبدال من مكتبة جرير

وقالت المكتبة أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بعرض الاستبدال والاستفادة من الخصم المطروح على العروض حتى تاريخ 24 فبراير 2022، وبحسب ما نشرته المكتبة على حسابها الرسمي على تويتر، فإن المكتبة تمنح عملائها إمكانية استبدال تابلت قديم بآيباد جديد، والحصول على خصم على المنتج حتى 2350 ريال، وللإستفادة من العرض يجب الدخول إلى رابط موقع جرير الرسمي.

شروط تقسيط المشتريات من مكتبة جرير

تتيح مكتبة جرير لعملائها العديد من الخدمات الرائعة، وأبرزها خدمة تقسيط الجوالات المقدمة من المكتبة لجميع عملائها من المواطنين والمقيمين، ولكن تلك الخدمة يتم تنظيمها من المكتبة وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى لقيمة مشتريات العميل من المكتبة 1500 ريال.

الحد الأدنى لقيمة الراتب المقبول، للعميل بالجهة الحكومية 3500 ريال.

الحد الأدنى المقبول للفترة التي قضاها الموظف الحكومي بالعمل 3 شهور، وإذا كان المتقدم موظف بالقطاع الخاص، فإن الحد الأدنى للفترة المقبولة 12 شهر.

العمر المقبول للعملاء المتقدمين بين 21 شهر وحتى 60 شهر.

تسمح المكتبة باسترجاع المنتجات ولكن وفق السياسة المتبعة للاسترجاع.

شراء الجهاز بنظام التقسيط يكون ضمن عروض التقسيط على “12 شهر أو 18 شهر أو 24 شهر”.

يسمح بالتقسيط وفق احتياجات العميل، ولكن يشترط أن يتم هذا وفق سياسة المكتبة.

تحصل المكتبة لقاء الخدمة، على هامش ربح بنسبة 1.85%.

الأوراق المطلوبة لتقسيط المشتريات من جرير 2022

وبالنسبة للأوراق والمستندات التي يشترط تقديمها ليتمكن العميل من تقسيط الجوالات من مكتبة جرير، فقد كشفت المكتبة عن قائمة بالأوراق الثبوتية المطلوب تقديمها ليتم الموافقة على طلب تقسيط الجوالات وهي كالتالي: