اليكم الخطوات اللازمة لتحديث بيانات الهوية بنك الرياض أون لاين اوعن طريق الهاتف

في ظل تطوير نظام العمل داخل بنوك المملكة العربية السعودية إستطاع بنك الرياض تطوير الخدمات التي يقدمها للعملاء مثل خدمة تحديث البيانات الخاصة بالعملاء وأصبحت تلك الخدمة متوفرة إلكترونياً ضمن العديد من الخدمات التي يقدمها البنك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي تيسيراً على العملاء، وذلك عن طريق خدمة هاتف الرياض أو أون لاين الرياض حيث يقوم العميل بتحديث بياناته بعد أن قام بتحديثها في الهيئة الخاصة بالأحوال المدنية أو من خلال منصة أبشر التي تديرها وزارة الداخلية السعودية.

خطوات تحديث بيانات الهوية أون لاين الرياض

تعد خدمة أون لاين الرياض من أهم الخدمات المصرفية التي إهتم بنك الرياض بتوفيرها لعملائه لممارسة كافة الأنشطة المتاحة من خلالها للعملاء بشكل مجانيـ وفيما يلي نوضح الخطوات المتبعة لتحديث بيانات هوية العميل عبر أون لاين الرياض:

أولاً يجب الدخول عبر موقع الخدمة الإلكتروني وتسجيل الدخول من خلاله بكتابة إستخدم المستخدم وكلمة المرور التي يستخدمها وهو (https://wwwriyadonline.com/ib/login.html ).

قم بإختيار الصفحة الرئيسية حتى ينتقل الموقع لصفحة جديدة تتضمن خطوة التأكد من البنك لهوية العميل عن طريق إرسال رسالة نصية بها رقم سري ليتم إستكمال الخطوات من خلاله.

ينتقل الموقع بالمستخدم لصفحة جديدة تحتوي على بيانات المستخدم الشخصية وسوف يجد المستخدم رسالة من البنك في هذه الصفحة توضح بأن الهوية الوطنية له على وشك الانتهاء.

قم بإدخال البيانات الجديدة المحدثة بالهوية الوطنية ثم إختيار تحديث والتأكد من الخروج من الموقع عن طريق أيقونة (log out) حتى لا تتعرض بياناتك الشخصية للسرقة.

هكذا سوف تقوم الجهات المختصة بالبنك بتحديث البيانات الجديدة للعميل على الفور.

خطوات تحديث بيانات الهوية من خلال هاتف الرياض

تتيح خدمة هاتف الرياض للعملاء بالبنك ممارسة جميع الخدمات المصرفية الخاصة بهم عبر البنك في أي مكان وأي وقت دون الحاجة للذهاب لفروع البنك المتعددة، وسوف نوضح فيما يلي خطوات تحديث بيانات الهوية عبر خدمة هاتف الرياض: