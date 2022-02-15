نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور 2022 “sbis.hrsd.gov.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الاهلية في الضمانم الاجتماعي المطور، حيث يبحث عنها مئات الأفراد وآلاف الأسر في جميع أنحاء المملكة هذه الأيام، وهذا خاصة أن الوزارة تعلن عن نتائج أهلية الطلبات المقدمة بشكل يومي لمن تقدموا على البرنامج، حيث ينتظر المئات من المتقدمين ظهور نتائج اهلية الضمان المطور ومنهم من تقدم بالطلب الخاص به منذ أن تم فتح التسجيل، وهذا ما يجعل مدة الانتظار كبيرة، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة طلب الضمان المطور عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، فتابعوا معنا.

منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور المسماة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية منذ عدة أشهر، وهذا لتتيح خدمات نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين والراغبين في التسجيل.

حيث فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل للراغبين في الدخول في النظام الجديد من الأفراد والأسر منذ ما يقارب ال4 أشهر، وقد تعرفنا معكم بالتفصيل كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

ويبحث الجميع في المملكة عن طريقة معرفة هل تم قبول الطلب الخاص بالاستفادة من النظام الجديد أو لا، وسنتعرف معكم بالخطوات الصحيحة كيفية معرفة هل انت مقبول في الضمان المطور أم لا، فتابع معنا.

منصة دعم الضمان الاجتماعي