نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور 2022 “sbis.hrsd.gov.sa” في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الاهلية في الضمانم الاجتماعي المطور، حيث يبحث عنها مئات الأفراد وآلاف الأسر في جميع أنحاء المملكة هذه الأيام، وهذا خاصة أن الوزارة تعلن عن نتائج أهلية الطلبات المقدمة بشكل يومي لمن تقدموا على البرنامج، حيث ينتظر المئات من المتقدمين ظهور نتائج اهلية الضمان المطور ومنهم من تقدم بالطلب الخاص به منذ أن تم فتح التسجيل، وهذا ما يجعل مدة الانتظار كبيرة، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن حالة طلب الضمان المطور عبر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، فتابعوا معنا.
منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور
وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور المسماة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية منذ عدة أشهر، وهذا لتتيح خدمات نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمستفيدين والراغبين في التسجيل.
حيث فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التسجيل للراغبين في الدخول في النظام الجديد من الأفراد والأسر منذ ما يقارب ال4 أشهر، وقد تعرفنا معكم بالتفصيل كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، فتابعوا معنا.
الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور
ويبحث الجميع في المملكة عن طريقة معرفة هل تم قبول الطلب الخاص بالاستفادة من النظام الجديد أو لا، وسنتعرف معكم بالخطوات الصحيحة كيفية معرفة هل انت مقبول في الضمان المطور أم لا، فتابع معنا.
منصة دعم الضمان الاجتماعي
- اذهب إلى منصة الدعم الخاصة بالضمان الاجتماعي عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.
- قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك في الخانات المخصصة.
- ويمكنك تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني، وقد شرحنا ذلك في مقال تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي عبر النفاذ الوطني.
- ثم بعد الدخول انقر على الطلبات الموجود بالقائمة أعلاه.
- سيظهر لك نبذة مختصرة عن الطلب الخاص بك والحالة (مؤهل، غير مؤهل، قيد الدراسة).
- في حالة اذا ظهر لك انك غير مؤهل وانت ترى أنك مستحق للضمان تابع الخطوات التالية.
- اضغط على التفاصيل.
- ثم سيظهر لك سبب الرفض.
- اضغط على زر تقديم اعتراض.
- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة والملفات المطلوبة منك فيك الموقع.