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عمر شويل - جدة تملك سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وقسط المبلغ علي أقساط مجدولة - ثقفني
تملك سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويلي يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لتملك سيارة الأحلام وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد البرامج التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ مالية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة
- لقد جاءت شركة البيت الأهلي للتمويل كواحدة من ضمن مجموعة من شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي بالمملكة العربية السعودية.
- صممت شركة البيت الأهلي للتمويل مجموعة من البرامج التمويلية التي تخدم جميع العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة.
- برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- يتيح هذا البرنامج لطالب التمويل إمكانية تملك سيارة الأحلام التي يرغب بها.
- متاح هذا البرنامج التمويلي بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.
- برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يتميز تمويل السيارات بهامش ربح تنافسي.
- فترة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي إمكانية تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.
- لا يشترط تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر في أي وقت.
- تعمل شركة البيت الأهلي للتمويل علي سرعة تنفيذ طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة.
- توفر الشركة لجميع العملاء تأمين تعاونى شامل.
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، وذلك للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 65 سنة.
- الدخل الشهري لطالب التمويل السعودي يشترط أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي هو ثلاثة أشهر ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل.
- أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو سنة واحدة.
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