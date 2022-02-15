الكيكة المالحة السريعة الهشة سهلة التحضير والطعم لا يقاوم

الكيكة المالحة، تعتبر الكيكة المالحة من أكثر المأكولات الشرقية التي تتسم بسرعة التحضير والسهولة ويتم تناولها بالتحديد في وجبة الإفطار، فتتسم بالمذاق الشهي ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير الكيكة المالحة.

طريقة تحضير الكيكة المالحة:

يتم تحضير الكيكة المالحة بمقادير بسيطة وهي كالتالي:

ثلاثة أكواب من الطحين الأبي.

بيضتان.

نصف ملعقة من الفانيليا.

رشة من الملح.

أربعة ملاعق كبيرة من حليب السكر.

ربع كأس من السكر.

علبة من اللبن الرائب.

نصف كأس من الزيت النباتي.

نصف كأس من المياه.

مقادير تحضير الحشوة:

عشرة حبات من الزيتون الأخضر.

قرنان من الفلفل الأخضر.

أربعة حبات من الجبنة الكيري.

نصف كأس من الجبنة البيضاء.

خطوات تحضير الكيكة المالحة:

يتم تحضير الكيكة المالحة بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وتكمن الخطوات في كلًا من التالي:

أولًا يتم خلط كلًا من الفانيليا والبيض مع بعضهم البعض. بعد ذلك يتم نخل الطحين الأبيض والبيكنج بودر ويتم إضافة ذلك الخليط إلى خليط البيض. بعد ذلك يتم تحضير الحشوة من خلال خلط كلًا من الزيتون الأخضر والفلفل الأخضر والجبنة الكيري والجبنة البيضاء بصورة جيدة. يتم وضع الحشوة في العجينة من الداخل ثم يتم وضعها في القالب. القيام بوضع القالب في الفرن وتركه لمدة ربع ساعة وبعد النضج يتم تشغيل الشواية لحين أن تتحمر. القيام بإخراج الكيك من الفرن ثم تركها لحين أن تبرد.

مقادير تحضير كيكة مالحة بالخضار والتونة:

علبة من التونة المصفاة من المياه.

نصف كأس من الزيتون الأسود.

أربعة ملاعق من زيت الزيتون.

رأس من البصل الأخضر مفرومة.

ثمرة طماطم مفرومة.

نصف كأس من الجبنة المبشورة.

بيضتان.

خل.

ملعقتان من البقسماط.

ربع كأس من البقدونس المفروم.

ثلاثة ملاعق من عصير الليمون.

ملح.

فلفل أسود.

خطوات التحضير: