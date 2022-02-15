الاستعلام عن أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa في شهر رجب – فبراير 2022 لترقب وصول رسالة القبول والأهلية على الهاتف النقال للمقبولين في الضمان المطور، حيث تقوم منصة الدعم والحماية بتلقي طلبات التسجيل في منظومة الدعم الحكومي المقدمة لمحدودي الدخل من الفئات التي ينطبق عليها شروط الاستحقاق للدعم الشهري في الراتب والسلع مثل دعم الإيجار والكهرباء، وفئات المطلقات والأرامل والعاطلين كذلك عن العمل، وقد قام مستفيدي المرحلة الأولى بتلقي رواتب يناير 2022 ويترقب الباقين في الحصول على الموافقة والاستحقاق للشهر الجديد.

الاستعلام عن أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa تقديم منصة الدعم والحماية بالهوية (فبراير 2022)

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي المطور، وكان بيان التحقق من الطلب يفيد بأن الطلب ما يزال تحت التحقق لحين انتهاء منصة الدعم والحماية من التدقيق في البيانات والمعلومات والتأكد من بيانات الاستحقاق، وأعلنت الوزارة إرسال رسائل الأهلية للمقبولين بالمرحلة الجديدة وكذلك الإعلان عن راتب الشهر الجديد، راتب فبراير 2022، حيث أعلنت الوزارة أن رسائل القبول يتم إرسالها قريبا على أن يقوم المقبولين بتسلم الراتب من المصرف في 20 فبراير 2022.

ماذا أفعل بعد التسجيل في الضمان المطور الجديد

يكون على المسجلين في الضمان المطور التحقق من البيانات جميعها على أن تكون جميعها صحيحة بتسجيل التالي:

تسجيل كافة بيانات الدخل المكتسب وغير المكتسب وراتب الزوجة.

يقوم المواطن بتسجيل بياناته بشكل صحيح واستكمال كافة الأماكن الفارغة بالمعلومات المطلوبة.

يتم الحصول على رقم الطلب والاستعلام به عبر رابط منصة الدعم والحماية.

تسجيل رقم الهاتف بشكل صحيح وهو ما يصل عليه رسالة الأهلية.

إذا وجد المواطن رسالة عدم القبول عليه التأكد من شروط الاستحقاق أو البيانات غير سليمة، وغذا وصلت رسالة القبول عليه انتظار موعد إيداع الراتب بالمصرف.

كيف استعلم عن قبول أهلية الضمان المطور 1443