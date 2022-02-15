موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط استعلام نتائج أهلية الضمان الدفعة الثانية

ننشر لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 دفعة شهر مارس القادم بالهجري والميلادي، وكذلك رابط استعلام نتائج أهلية الدفعة الثانية من الضمان الاجتماعي المطور لكل المستحقين، كان الضمان الاجتماعي قد أعلن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ننشر لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور عن شهر مارس بالهجري والميلادي:

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالهجري: الخميس 30-7-1443 هجريا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور بالميلادي : الخميس 3-03-2022 ميلاديا.

شروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الدخل أقل من الحد الأدنى للمعاش

تسجيل الأبناء في المدارس

شروط الصحة وتطعيم الأطفال

الإقامة في السعودية

يجب عدم وجود أي سجلات أو تراخيص تجارية لدى المتقدم.

يجب أن يكون المتقدم سعوديا ويتم استثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة ممن لديها أولاد، أو أبناء الأرملة السعودية من الزوج الأجنبي وكذلك أصحاب الإعاقة والأيتام ممن ليس لهم هوية سعودية.

أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

ضرورة الإلتزام الكامل بإستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء والإلتزام الكامل ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

أن لا يكون مقيم داخل أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

أن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

في حال كان للعائل أكثر من أسرة، تعتبر وقتها كل أسرة مستقلة وتستحق معاش مستقل، ولا يؤثر ذلك في إستحقاق الأسرة للمعاش وذلك كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور من خلال خطوات مبسطة:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إختيار الخدمات الإلكترونية.

العمل على تسجيل مستخدم جديد.

العمل على إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستخدم في المكان المخصص.

العمل على حفظ البيانات بشكل كبير.

إكمال الطلب وبعدها يتم إرسال رسالة نصية وتفعيل الطلب والقبول بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الدفعة الثانية

يمكن الدخول على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي من أجل الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور.