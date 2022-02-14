نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة شروط السفر لأداء الحج والعمرة 1443 واسعار العمرة في رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تصاريح للعمرة والحج 1443 أتاحت الحكومة في المملكة العربية السعودية تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وذلك لإصدار تصريح العمرة التي تكون في 31 من شهر مارس لعام 2022 الموافق 28 من شهر شعبان عام 1443، وقد اظهرت المؤشرات خلال تطبيق وتوكلنا السعه المحجوزة باللون الأخضر في جميع أيام الشهر، حيث ذلك يعني تسهيل عملية الحجز باستثناء أيام الجمعة التي جاءت باللون الأحمر أي هناك ازدحام كبير، حيث يتم اختيار التاريخ المناسب إلى الحج والعمره، ونتيجة للظروف التي تمر بها جميع البلاد من انتشار وباء فيروس كورونا ، لذلك يجب تطبيق الإجراءات، كما تم وضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيها الحاج والمعتمر وذلك حفاظا على صحتهم سلامتهم من خطر انتشار الفيروس، وسوف نعرض هذه الشروط بالتفصيل خلال الفقرات التالية.

وزارة الحج والعمرة

أعلنت وزارة الحج والعمرة والحكومة في المملكة العربية السعودية، عن بعض الشروط لأداء الحج أو العمرة لهذا العام بسبب الظروف التى تمر بها البلاد ومن هذه الشروط ما يلي

يجب على الحاج والمعتمر أن يحصل على لقاحات فيروس كورونا، وتكون معتمدة.

يجب وجود شهادة من قبل الوزارة رسمية للتأكد من أن الشخص يحصل على جميع جرعات اللقاحات كورونا.

لابد ان يتوفر شهادة تثبت أنه لا يعاني من أي أمراض مزمنة أو معدية.

لابد من عمل مسحة البي سي ار الخاصة بفيروس كورونا في مراكز معتمده من وزاره الصحه

يجب أن يلتزم بجميع الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد وغيرها

يجب أن يخضع المعتمر أو الحاج للعزل الصحي إذا شعر بأي عرض من أعراض الفيروس حتى يتم التأكد من عدم الإصابة.

أسعار عمرة رمضان 2022

جميع شركات السياحة في المملكة العربية السعودية تحدد بداية السفر من شهر رجب، وقد اشارت أن أسعار العمرة تبدا من 30 ألف جنيه حتى 45,000، حيث أن الأسعار تتوقف على عدد الأيام وايضا السكن في فنادق يختلف عن أخرى، حسب جودة الخدمة وأيضا أساليب التنقل،و أن أسعار العمرة ثلاث نجوم يكون سعرها 35 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه بينما خمس نجوم فيكون على سعرها من 45 إلى 60 ألف جنيه.