نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم ملامح نظام المسارات الجديد للثانوية العامة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبرز ملامح نظام المسارات الجديد للثانوية العامة أمر يشغل الطلاب وأولياء الأمور، بالذات من يخوضن نهاية مرحلة التعليم الأساسي ويتأهبون لدخول المرحلة الثانوية، وقد قامت وزارة التعليم من خلال الإدارات التابعة لها والمختصين من المدراء والمشرفين التربويين، بالحديث وشرح تفاصيل النظام المطور، ومدى الفائدة منه في تحقيق أفض النتائج التي تم التخطيط لها في رؤية 2030، حيث أنه ينبغي على كل ولي أمر معرفة تلك التفاصيل بداية من التعليم الابتدائي من أجل الإعداد والتأهيل للطلاب لاستيعاب المناهج الحديثة والمتطورة بما يلائم التطور التكنولوجي والعلمي على المستوى العالمي، ما يمكن العملية التعليمية من تحريج جيل قادر على مواجهة أي تحدي بالأخص مجالات سوق العمل.

ملامح نظام المسارات الجديد

تحرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن تفدم برامج تحسين وتطوير التعليم بشكل عام والمرحلة الثانوية بشكل خاص، ويمتد هذا التحسين ليشمل برامج التدريب للمعلمين والمعلمات، وفي أفصل الممارسات العالمية، حتى تكون المنظومة على قدر المسئولية وتحقق اهدف رؤية المملكة 2030، ومنها اعتبار التعليم من اهم الركائز في مسيرة البناء والتنمية وتحقيق التطور المنشود على صعيد كافة الأنشطة والمجالات على أيدي كوادر سعودية وطنية تمتلك مهارات المستقبل، وكان من تلك الخطط وضع نظام المسارات في التعليم الثانوي.

يعمل نظام مسارات الثانوية العامة على إيجاد فرصة للتعلم أمام الطلاب وبدائل تمكنه من اجتياز تلك المرحلة بكفاءة تتناسب مع الاهتمامات والاحتياجات والميول والقدرات التي يمتلكها ويحتجاها الوطن، وسيعمل النظام على تمكين الطالب من ذلك وتوفير لها المهارات المتطورة والقدرة الكافية على الإبداع حتى يتم إعداده على الوجه الأمثل، استكمال مراحل التعليم الجامعي ما بعد الشهادة الثانوية ومن ثم المشاركة والمنافسة بقوة في سوق العمل.

عناصر نظام مسارات التعليم الثانوي العام

بمكن التعرف على تفاصيل نظام مسارات التعليم الثانوي العام من موقع وزارة التعليم حيث يضم المسار على 5 مسارات هي كالتالي:

مسار الصحة والحياة.

مسار الهندسة وعلوم الحاسب.

مسار إدارة الأعمال.ا

المسار الشرعي

المشار العام للتزود بالمهارات والمعارف الضرورية للطالب حتى يتمكن من التوجه للتخصصات التي يستطيع تعمها.

مسار إدارة الأعمال.

ويمكن الرجوع لموقع وزارة التعليم لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة