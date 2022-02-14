Saudi Made صنع في السعودية أبرز أهداف البرنامج وفق رؤية المملكة 2030م

صنع في السعودية 2022 MiS البرنامج الوطني الذي تم افتتاحه بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني السعودي وفق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل على تنمية الصادرات المنتجة بالمملكة العربية السعودية، وهي خطوة تعمل على تعزيز مكانة المملكة عالميًا ورفع القدرات الإنتاجية للمنافسة العالمية من أجل مستقبل مستدام، وفد تم افتتاح معرض صنع في السعودية برعاية وزير الطاقة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان تحت شعار صناعاتنا نجاحاتنا.

برنامج صنع في السعودية

إضافة لما سبق فإن حجر الأساس والفكرة الرئيسية لبرنامج صنع في السعودية Made in Saudi Program تم إطلاقها بتاريخ 15 شهر شعبان 1442هـ الموافق 28 من شهر مارس 2021م، برعاية ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وقد أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف فكرة برنامج صنع في السعودية، ومساء أمس الأحد 13 فبراير 2022م 12 رجب 1443هـ تم الافتتاح الفعلي لمعرض Made in Saudi Program.

مزايا الانضمام لبرنامج صنع في السعودية 1443هـ

وعن مزايا الانضمام لبرنامج Made in Saudi Program التالي:

أولًا استخدام شعار صنع في السعودية في الاتصالات المؤسسية وعلى المنتجات المسجلة.

في الاتصالات المؤسسية وعلى المنتجات المسجلة. كذلك التسويق للشركات الأعضاء والمنتجات المسجلة على الموقع الرسمي للبرنامج ومن خلال الحملات التسويقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

أيضًا العمل على تسهيل تواصل الأعضاء مع جميع الجهات الحكومية.

كما يتم من خلال العضوية تبادل الأعضاء للخبرات في المجالات المختصة.

كذلك العمل على الاتصال الفعال مع أعضاء البرنامج والتفاعل فيما بينهم.

في النهاية القيام بتدريب مختص بتطوير المحتوى المحلي والدخول للأسواق العالمية والتصدير.

أهداف برنامج Made in Saudi Program 2022

كما تم تدشين برنامج Made in Saudi Program كما سبق وذكرنا وفق رؤية المملكة 2030م، لتحقيق العديد من الأهداف من أبرزها التالي:

أولًا العمل على زيادة الصادرات من المنتجات السعودية. كذلك العمل على تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي من خلال جذب القطاع الصناعي للاستثمار المحلي والأجنبي. أيضًا رفع نسبة الاستهلاك المحلي من خلال طرح السلع والخدمت المحلية بالأسواق.

التواصل والاشتراك في مشروع Saudi Made 2022

وللتواصل والاشتراك ببرنامج Saudi Made بإمكانك التواصل عبر القنوات التالية:

