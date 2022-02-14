أسواق عبدالله العثيم بالسعودية عروض وخصومات على جميع السلع الإستهلاكية

يعتبر أسواق عبدالله العثيم من أهم وجهات التسوق لدي المستهلك السعودي لوجود له العديد من الفروع وأيضاً يشتهر بجودة جميع منتجاته وتوافرها في جميع منافذ البيع التابعة له بالإضافة إلى العروض والخصومات الهائلة المستمرة دائماً.

عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

متواجد زيت زيتون السوسن 500 مل، اشتري 2+1 هدية، سعر الربطة قبل العرض 59.85 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.90 ريال سعودي.

متاح بطاطس مقلية أكثر قرمشة 2.5 كجم/ رفيعة 2.5 كجم اشتري 1+1 هدية مجانية، سعر 2 حبة قبل العرض 63.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 31.75 ريال سعودي.

متوفر صدور دجاج ساديا، اشتري 2 وأحصل على الأخرى مجاناً، تتميز منتجات ساديه بجودتها العاليه، سعر 3 حبات قبل العرض 53.85 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 35.90 ريال سعودي.

أشتري 2+1 هدية مجانية من فول مدمس حدائق كاليفورنيا، سعر 3 حبات قبل العرض 14.25 وبعد العرض اصبح السعر 8.95 ريال سعودي.

يوجد بداخل العرض أرز أبو سنبلتين مزة بسمتي هندي (10 كيلو جرام) السعر قبل العرض 69.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 56.95 ريال سعودي لعمل أشهى المأكولات السعودية مثل الكبسة.

خصم يصل إلى 10٪ على أرز بسمتي الوليمة وزن الكيس 10كجم،سعره قبل العرض كان 80.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 69.95 ريال سعودي.

أشتري 2 بسعر 1 من زيت نور دوار الشمس شمس (2×1.5 لتر)، السعر للربطة قبل العرض 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 31.95 ريال سعودي.

زيت زيتون غصن الذهب 500 مل +250 مل هدية مجانية، السعر للربطة قبل العرض 22.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم علي الأجهزة الكهربائية :