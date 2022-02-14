نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قضية برقم القضية موقع وزارة العدل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قضية برقم القضية أو برقم الهوية الوطنية عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية والتي تقدم لجميع المواطنين السعوديين خدمة استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية الوطنية من خلال بوابة ناجز الإلكترونية للخدمات العدلية السعودية كل ما عليكم هو اتباع بعض خطوات سوف نشرحها لكم في هذا المقال لتحقيق اقصي استفادة من خدمة الاستعلام عن قضية برقم الهوية أو برقم القضية أو برقم الطلب بكل سهولة ويسر.

الاستعلام عن قضية برقم القضية

كما تقدم لكم وزارة العدل السعودية خدمة الاستعلام عن موعد قضية برقم القضية وهي خدمة تعرف المواطنين موعد قضيتهم وتاريخ الجلسات والمكتب القضائي المختصم في القضية ولإتمام تنفيذ الخدمة يجب أن يكون لديك رقم القضية الخاصة بك واسم المحكمة المقامة بها الجلسة والسنة المرفوع بها القضية والآن نتركك عزيزي القارئ مع خطوات الاستعلام عن قضية برقم الطلب في المملكة العربية السعودية.

استعلام عن تفاصيل قضية برقم الهوية

لكي تتمكن عزيزي القاري الاستفادة من خدمة الاستعلام عن حالة القضية برقم القضية أو برقم الهوية الوطنية السعودية يرجي اتباع جميع الخطوات التالية بكل دقة لتحقيق اقصي استفادة من الخدمة المقدمة من خلال بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية العدلية واليكم الخطوات :

الدخول علي موقع وزارة العدل السعودية بوابة ناجز للخدمات الإلكترونية العدلية. نضغط علي الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. نختار منها خدمات المحاكم السعودية. ومنها نقوم باختيار خدمة الاستعلام عن قضية برقم القضية أو برقم الهوية الوطنية السعودية.

بعد قراة كافة الشروط والأحكام يرجي منك البدا غفي تنفيذ الخدمة وكتابة جميع البيانات المطلوبة علي الموقع مثل الاسم والسن واسم القضية ورقمها ورقم الهوية الوطنية ونضغط علي زر متابعة لاستكمال باقي الخطوات علي موقع وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن حالة القضية برقم القضية

يرجي منك عزيزي القاري الدخول علي رابط خدمة الاستعلام عن قضية برقم القضية أو برقم الطلب عبر بوابة وزارة العدل السعودية للخدمات العدلية الإلكترونية واتباع جميع التعليمات السابق وضعها لكم في هذا المقال ومتابعة الخطوات التي يضعها لكم الموقع بكل دقة وكتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة سليمة للانتهاء من الخدمة وتقديم الطلب بنجاح.