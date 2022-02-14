معرض صنع في السعودية.. تطلع مشرق نحو تطور عالمي

معرض صنع في السعودية، فقد دشن اليوم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في المملكة العربية السعودية، معرض صنع في السعودية الذي يعتبر أحد توابع الممارسات الجديدة والهامة لموسم الرياض، حيث يعتبر هذا المعرض حدثاً ضخمًا قد تم تجهيزه من أجل جمع أهم الصناعات والخبرات التي تمت من خلال تعاملات سعودية، ويهدف هذا المعرض الي العمل علي إيصال المنتجات وجميع المصنوعات السعودية الخاصة بها إلى الريادة والحدث العالمي، مما يجعلها أحد أقرب الاستخدامات لكل من للمستهلكين وكذلك لسوق الأعمال، كما يتوفر من خلال المعرض فرصة للزوار لاكتشاف كافة التقنيات الحديثة والمبتكرة، وسوف نضوح لكم تفاصيل تدشين معرض صنع في السعودية.

معرض صنع في السعودية

تم التوضيح بأن معرض صنع في السعودية سوف يعمل علي تقديم عدد كبير ومميز من العروض الحية والجديدة، وتتم هذه العروض من خلال مشاركة ما يزيد عن مائة وخمسون شركة مختلفة، إضافة إلى ذلك قيام المعرض بتولي تنظيم أكثر من خمسة عشر ورشة عمل، من خلال استضافة ثلاثون متحاور من أجل إتاحة الفرصة لهم للحديث عن تفاصيل التجارب الفعلية الخاصة بهم، وعرض جميع الخطط التي قد تم الإعداد لها من أجل نجاح التصنيع التي قد قاموا بتنفيذها، وتبرز هذه التفاصيل شواهد فعلية لما تم من تغيير جذري تقوم به المملكة العربية السعودية في مجال الصناعة ومجال تنمية الصادرات الخاصة بالسعودية.

ورش عمل المعرض

سوف تشهد الأعمال الخاصة بالمؤتمر توافر ورش عمل مرتبطة بالمعرض من خلال عدد من الحلقات التي تعرض تفاصيل النقاش وكذلك العروض المختلفة، علاوة الي ذلك تتضمن عدد من الترتيبات الجادة التي سيتم إجرائها لتحويل المملكة العربية السعودية الي أحد أهم الدول الاقتصادية والصناعية الرائدة وذلك مع حلول عام 2030.

وسوف يتضمن معرض صنع في السعودية عدد آخر من الفعاليات الهامة، منها المعارض الفنية، وعروض المتاحف المختلفة، وتفاصيل الحرف، بالإضافة إلى تواجد المشاركات المختلفة المهام فيما يخص مجالات العمل الصناعية، والمهتمين بمدي تطورات هذه المجالات في المملكة العربية السعودية بجميع المدن المختلفة.