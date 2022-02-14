رابط حجز موعد تقدير بمنصة أبشر الإلكترونية

حجز موعد تقدير، حيث تعتبر هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي قد تم توفيرها لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، فهي أحد الخدمات الحديثة التي توفرها وزارة الداخلية السعودية سواء للمواطنين السعوديين أو الوافدين، وذلك لجميع المستفيدين من كافة خدمات الأحوال المدنية، وتم توفير هذه الخدمة بسبب حرص الحكومة السعودية على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمستفيدين، بما يعمل بشكل سريع علي توفير الوقت والجهد من أجل إنهاء المعاملات التي يسعى لها كل فرد داخل الأراضي السعودية، ومن خلال موقعنا سنوضح لكم من خلال خطوات إلكترونية طريقة حجز موعد تقدير.

ما هي خدمة حجز موعد تقدير؟

خدمة حجز موعد تقدير هي واحدة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تستهدف المواطنين من كبار السن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي من خلالها يتوفر لهم بكل سهولة طلب الحصول على خدمة تخص الأحوال المدنية السعودية في المنزل، حيث يذهب الموظف المختص بالأحوال المدنية إلى المقر الخاص بسكن الفرد ممن هو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أن يكون من كبار السن، نظراً لصعوبة ذهابهم أو صعوبة التنقل إلى أي من مكاتب الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز موعد تقدير

يمكن استخدام خدمة تقدير الإلكترونية من خلال الحساب الخاص بالمستخدم من خلال خدمات نظام أبشر الإلكتروني، حيث يتطلب الأمر أن يكون لدى الشخص المستفيد من الخدمة حساب مسجل على بوابة أبشر الإلكترونية، ويتم استخدام خدمة حجز موعد تقدير من خلال تنفيذ الخطوات التالية: