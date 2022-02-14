موعد نزول الدعم السكني 1443 ترقب صرف دعم السكن في شهر فبراير

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني في شهر فبراير بالميلادي والهجري لكل المستحقين، حيث تتيح بوابة سكني إمكانية حساب الدعم السكني من خلال حاسبة الدعم السكني وذلك لكي يتمكن كل المستحقين من معرفة الدعم والذي يقدم للمواطنين بشكل شهري، خاصة وأن الدعم السكني ينزل لكل المواطنين كل شهر.

موعد نزول الدعم السكني عن شهر فبراير 2022

موعد نزول الدعم السكني عن شهر فبراير:

موعد نزول الدعم السكني بالهجري : الخميس 23-7-1443 هجريا.

موعد نزول الدعم السكني بالميلادي: الخميس 24-2-2022 ميلاديا.

شروط الحصول على الدعم السكني

يجب توافر عددا من الشروط من أجل الحصول على الدعم السكني:

يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

أن لا يكون المواطن قد سبق له الحصول على دعم سكني قبل ذلك.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للدعم السكني عن 25 سنة.

يجب أن تكون الأسرة التي تقدم على الدعم السكني مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

يجب عدم وجود مسكن مناسب للأسرة التي تتقدم من أجل الحصول على الدعم السكني.

يجب أن تكون كل شروط الحصول على الدعم السكني متوفرة ويتم مراجعتها بشكل رسمي ومستمر.

الجدير بالذكر أنه حال توافق وقت صرف الدعم السكني من وقت للعطلة الرسمية، يتم صرف الدعم السكني في أول يوم عمل من خلال برنامج سكني، يذكر أن برنامج سكني يتبع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والحريص على إعطاء ومنح المواطن السعودي الدعم السكني.

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1443 هجريا

يمكن التسجيل في الدعم السكني عن طريق خطوات مبسطة:

الدخول على برنامج سكني.

القيام بإدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

القيام بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التفعيل وكلمة المرور.

القيام بالنقر على “التقديم لطلب الدعم السكني” والقيام بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

يذكر أن منصة سكني تقوم بإحتساب أفراد الأسرة من خلال حساب الزوج والزوجة والأبناء خاصة وأن أحد أهم شروط الحصول على الدعم السكني هو أن السن لا يقل عن 25 عام وقت تقديم الطلب، ولا يطلب الشرط حال كان المتقدم سواء الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الإبن أو الإبنة أو من الأسرة.