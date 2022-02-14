نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الآن| مدرب الهلال السعودي الجديد في الرياض خلال ساعات تعرف على المدير الفني الجديد القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدرب الهلال السعودي الجديد هو حديث الساعة في الأوساط الرياضية السعودية، بعد أن أعلنت صحيفة الرياضية السعودية، عن إبلاغ إدارة الهلال السعودي المدير الفني “جارديم” عن إنهاء العلاقة التعاقدية معه بعد الخسارة المذلة برباعية أمام النادي الأهلي المصري، وكانت الجماهير الهلالية قد أصابها خيبة أمل كبيرة بعد النتيجة الكبيرة التي مني بها الهلال، وظهوره بمظهر لا يليق بزعيم الكرة السعودية والأسيوية، وحست إدارة النادي بنبض الجماهير وأن التغير هو المناسب في هذه المرحلة، قبل انطلاق مباريات دوري أبطال أسيا الموسم الجديد، حتى يتعرف المدير الفني على اللاعبين من خلال مباريات بطولة الدوري السعودي.

من هو مدرب الهلال السعودي الجديد

صرح الصحفي الرياضي السعودي أحمد الشمراني، أن المدير الفني البرتغالي “رامون دياز” هو خليفة مواطنة في تدريب الهلال السعودي خلال الفترة القادمة، وأشار الصحفي إلي أن اختيار دياز جاء بناءً على معرفته السابقة بالكرة السعودية وفريق الهلال، الذي أشرف على تدريبه في السابق لذا لن يأخذ وقت طويل للتعرف على اللاعبين والأجواء السعودية.

تاريخ رامون دياز مع الزعيم

درب دياز الهلال السعودي في الفترة من 2016 حتى عام 2018، وحقق مع العديد من الألقاب منها ثنائية الدوري والكأس السعودي خلال عامين، لعب الهلال السعودي تحت قيادة رامون دياز 65 مباراة، حقق خلالها 42 فوز، وتعادل في 17 مباراة، وتلقى الخسارة في 6 لقاءات، سجل الهلال 126 هدفاً وتلقت شباكه تحت قيادة دياز 58 هدف.

مدرب الهلال السعودي الجديد

جاءت إقالة المدير الفني السابق للهلال، بسبب مباراة الأهلي المصري في تحديد المركز الثالث والرابع في مونديال العالم للأندية، اللقاء الذي لم يعطيه المدير الفني السابق حقه، حيث كانت هناك فرصة كبيرة للهلال في كتابة تاريخ جديد في هذه البطولة وحصوله على برونزية العالم، التي لم يحققها الهلال السعودي من قبل ولكن المدير الفني قام بأخطاء كبيرة في إدارة اللقاء، وفي التشكيل الذي لعب به مما أدى لهذه النتيجة الكبيرة.

بدائل في حال أن حدث أي مفاجأة ولم يتم التعاقد

بنسبة تفوق 95% دياز هو المدير الفني القادم للزعيم، ولكن إدارة الهلال تعمل في أكثر من اتجاه في أن واحد تحسباً لأي ظرف طارئ، فهناك 3 بدائل للمدرب البرتغالي في حال تعثرت المفاوضات وهم، ” الروماني ميريل رادوي، والبرتغالي خيسيوس، والأرجنتيني أنطونيو بيتيزي”.