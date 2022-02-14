نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفاصيل” يوم التأسيس السعودي 1443 أجازة رسمية لجميع القطاعات وخصومات أحتفالات وعروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة من ليس له تاريخ ليس له حاضر أو مستقبل، لذا فأن المملكة العربية السعودية تخلد يوم التأسيس السعودي 1443، بعد أن أصدر جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم ملكي بتاريخ 27 يناير 2022، نشر في وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام هو الاحتفال بيوم التأسيس الوطني، كما يحتفل باليوم الوطني السعودي، كما جاء في المرسوم أن هذا اليوم يعتبر أجازة رسمية للقطاعين العام والخاص مدفوعة الأجر، ويعتبر الاحتفال بهذا اليوم اعتزازاً وفخراً بتاريخ المملكة المجيد، وأشاعه السرور و البهجة والاحتفالات في جميع المدن والمحافظات السعودية.

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، أن موضوع الخطبة القادمة 2022/02/18 سوف يكون عن يوم التأسيس السعودي، والتوجه بالشكر لله عز وجل على ما أنعم على المملكة من أمن ورخاء، منذ بداية التأسيس في عهد الأمام محمد، حتى اليوم في عهد جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي أرست على أن القرآن الكريم وسنة نبينا محمد هم الدستور والمرجعية للدولة.

تاريخ يوم التأسيس السعودي 1443

يرجع تأسيس المملكة العربية السعودية إلي ثلاث قرون مضت في عهد الأمام محمد بن سعود، الذي كان أول حاكم للدرعية عاصمة الجزيرة العربية الأولى، يرجع تاريخ يوم التأسيس إلي عام 1139 هجري الموافق 1727 ميلادي، وأستمر الأمام محمد بن سعود في تأسيس المملكة حتى عام 1233 هجري، الموافق 1818 ميلادي.

مظاهر الاحتفال بيوم التأسيس الوطني السعودي

اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص يكون مدفوع الأجر. تقديم العروض الفنية والجوية بواسطة الطائرات الحربية السعودية. تقديم المتاجر الكبرى عروض وتخفيضات بمناسبة يوم التأسيس يستفاد منها المواطن السعودي. رفع العلم السعودي على كافة المصالح والهيئات الحكومية العامة والخاصة أحتفالاً بيوم التأسيس.

أطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس

تحت شعار “يوم بلدنا” تم إطلاق الهوية البصرية ليوم التأسيس الوطني السعودي، متضمناً عدة قيم يتصف بها أهل المملكة جمعتهم تحت راية المملكة العربية السعودية، “الفخر، الترابط ، الأصالة، الكرم، المعرفة” كما جاء أربع رموز بالشعار هي “السوق، التمر، الخيل العربي الأصيل، المجلس” للدلالة على الخير والنماء في رمز التمر، والخيل يرمز إلي بطولات الأجداد وفروسيتهم، السوق يرمز إلي حركة الافتصاد والنماء وحركة البيع والشراء، أما المجلس يرمز للشورى والتناغم بين أفراد المجتمع السعودي.

اليوم الوطني السعودي

اليوم الوطني السعودي هو يوم توحد بلاد الحجاز تحت راية التوحيد والإسلام، وكان ذالك في عهد المؤسس الأول للمملكة العربية السعودية المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، وتم تغير أسم مملكة الحجاز إلي المملكة العربية السعودية، عام 1932 ميلادي الموافق ر1351 بالهجري،