بوابة تواصل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لتقديم طلبات مساعدة مالية وعلاجية وتسديد قروض وديون

تقدم الجمعية الخيرية الخاصة بالملك عبد العزيز بن فهد العديد من المعونات للمواطنين الذين في حاجة الي معونة في المملكة العربية السعودية وتتميز الجميعة انها تقدم العديد من الخدمات منها الخدمات المادية والخدمات الاخري كما انها تستجيب بشكل سريع جدًا للمواطنين المقدمين لطلب المعونة, ولكن لا يعرف الكثير من المواطنين في السعودية طريقة التقدم الي الجمية والاجراءات الصحيحة, ولذلك سنقدم خلال هذا المقال طرق التقديم في الجمية لطلب المعونة واهم الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها للحصول على الخدمات من الجميعة.

طريقة كتابة طلب الي الامير عبد العزيز بن فهد من أجل المطالبة بالمعونة

يرغب الكثير من المواطنين السعودين في التقديم بطلب المعونة الي مؤسسة الملك فهد من أجل المساعدة في سد الديون او اي مساعدات اخري ولكن لا يعرفون كيفية تقديم الطلب, وكان الملك عبد العزيز بن فهد أسس هذه المؤسسة الخيرية منذ عدة سنوات وذلك لمساعدة المحتاجين في السعودية ولتقديم الطلب للمعونة يجب اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب البدء بتحية مالك الخدمين الشرفين وملك السعودية الملك سلمان.

بعد ذلك يتم تعريف المؤسسة باسم الشخص المتقدم ورقم الهوية الخاصة به واسم المنطقة السكنية, وبعد ذلك ذكر الخدمة المطلوب من المؤسسة تقديمها.

بعد ذلك يتم توضيح للمؤسسة الظروف المعيشية التي أدت الي طلب المعونة, ووضع المستندات التي تصدق على كل ما تم ذكره في الملف الخاص بالتقديم.

يمكن الاستشهاد ببضع من الآيات القرأنية وبعد ذلك يوضع رقم هاتف لتتمكن المؤسسة من التواصل مع المتقدم.

كيفية التواصل للحصول على مساعدات مالية من الديوان السعودي

يمكن التواصل مع الديوان الملكي في السعودية من خلال العديد من الطرق والتي تتمثل في الاتي:-