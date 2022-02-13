كيفية فتح حساب مصرفي إلكترونياً مع مصرف الراجحي للمواطنين

كيفية فتح حساب مصرفي إلكترونيا مع مصرف الراجحي للمواطنين أو المقيمين يمكنك التحقق من حساباتك وإدارة أموالك بفاعلية عبر الإنترنت بطريقة سهلة وآمنة. مصرف الراجحي هو أحد أكبر البنوك الإسلامية في المملكة المتحدة وكذلك أكبر بنك استثماري في البلاد وهو أيضًا أحد أكبر المساهمين في أكبر الشركات في المملكة المتحدة، ويلتزم البنك بأحكام وأنظمة الشريعة الإسلامية في عملياته المصرفية والاستثمارية، مما يضمن حصول العميل على أموالتدار بكفاءة وبساطة وبدون مخاطر وعبر هذا الحساب ويمكن للعميل الدخول إلى حسابه إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان في العالم فضلاً عن الحصول على خدمات متنوعة عبر الحساب كالتحويلات المالية وإصدار بطاقة “مدى” وغيرها من الخدمات.

شروط فتح الحساب في مصرف الراجحي

يشعر بعض الناس بالفضول حيال معايير فتح الحساب لدى مصرف الراجحي وهي كالتالي: –

يجب على العميل إبراز بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

عندما يسجل المستخدم لأول مرة على الموقع يجب عليه أو عليها إكمال عملية التسجيل حتى النهاية حيث لا توجد طريقة للحفظ أو الاستئناف لاحقًا.

املأ عنوان بريدك الإلكتروني وعنوان بريدك الوطني بشكل صحيح.

يجب أن يكون رقم الهاتف المحمول الذي تم إدخاله في الموقع صادرًا عن أحد مزودي الخدمة في المملكة.

لا يمكن الحصول على فائدة على خدمات بطاقات الائتمان والشيكات ما لم يتم اعتماد التوقيع عليها من خلال وسيط من مؤسسة مصرفية.

يجب على العميل أن يؤكد عدم وفاة أي من والديه في الدرجة الأولى وأنه لم يشغل منصبًا سياسيًا في الدولة من قبل.

يقر العميل أيضًا بأنه قادر عقليًا وأن لديه الإجراءات القانونية اللازمة لفتح حساب شخصي مع مصرف الراجحي.

كيفية فتح حساب جاري إلكترونياً في مصرف الراجحي

يمكن للمواطنين والمقيمين فتح حساب جاري عبر الإنترنت في بضع خطوات سهلة من خلال الانتقال إلى موقع البنك واتباع الخطوات المذكورة أدناه: