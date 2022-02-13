موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي في فبراير وإجازة رسمية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي في فبراير، خاصة وأن إجازة يوم التأسيس السعودي تقترب لكل المواطنين السعوديين وسط حالة من البهجة خاصة بعد قرار الملك سلمان بن عبد العزيز بإعتبار يوم التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية لكل الموظفين في القطاع العام والخاص.

موعد إجازة يوم التأسيس السعودي بالهجري والميلادي في فبراير

من المرتقب الإحتفال بيوم إجازة يوم التأسيس السعودي:

إجازة يوم التأسيس السعودي القادمة: الثلاثاء 21/07/1443 هجريا.

إجازة يوم التأسيس السعودي بالميلادي: الثلاثاء 22 فبراير 2022.

الفرق بين يوم التأسيس السعودي واليوم الوطني

كان الحساب الرسمي ليوم التأسيس السعودي نشر الفرق بين يوم التأسيس والموافق يوم 22 فبراير 1727 والذي يوافق يوم تأسيس السعودية الأولى على يد المؤسس محمد بن سعود.

ولكن اليوم الوطني يوافق يوم 23 سبتمبر لعام 1932 وقتها عندما تم إعلان توحيد المملكة العربية السعودية وذلك على يد الموحد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل أل سعود.

تأجيل الجلسات القضائية في يوم التأسيس السعودي

كان رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ خالد بن محمد اليوسف قد قرر تأجيل كل الجلسات القضائية والمنتظر نظرها يوم الثلاثاء 22 فبراير في كل محاكم ديوان المظالم وذلك استجابة للأمر الملكي بإعتبار يوم التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية.

يوم التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية في المملكة

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أكد أن يوم التأسيس السعودي يوم إجازة رسمية مؤكدا أن هذا اليوم سيكون يوم إجازة رسمية لكل العاملين في القطاعين العام والخاص، وأكد أن إعتبار هذا اليوم ليكون إجازة رسمية جاء نظرا لإستشعار القيادة على عمق وقوة تاريخ البلاد والعمل على تخليد الذكرى المجيد.

من المنتظر تدشين الكثير من الإحتفالات الخاصة بيوم التأسيس السعودي لكل المواطنين احتفالا بهذا اليوم، خاصة وأن يوم التأسيس السعودي واحدا من الأيام العظيمة التي يترقبها الجميع وينتظروا الاحتفال بها بكل تأكيد من أجل مزيدا من الرفعة للمملكة والإعتزاز بتاريخ المملكة القوي والهام للمملكة العربية السعودية.