أستلم 250 ألف بدون تحويل للراتب وبالتقسيط على 60 شهر

متاح الآن استلام مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي أيضاً بدون تحويل للراتب الشهري عند طلب الحصول على التمويل فقد صمم هذا التمويل الشخصي من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة كما أيضاً هذا التمويل متاح بأبسط الشروط وأيضاً بأقل المستندات المطلوبة ومن خلال سطورنا القليلة سوف نوضح تفاصيل تلك التمويل.

أستلم 250 ألف بدون تحويل الراتب لدى شركة مرابحة مرنة

صممت شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي سريع لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً يتميز بأن العميل يحصل على مبلغ مالي ربما يصل قيمة إلى 250 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل بالآتي

يتميز التمويل الشخصي السريع لدى شركة مرابحة مرنة بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة بالمملكة بأنه يمكن تقسيط التمويل على 60 شهر.

شروط التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة

حددت شركة مرابحة مرنة بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال.

لابد أيضاً أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الخاص بالسعودية لديه دخل شهري لا يقل عن 6000.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 عام كحد أدنى عند طلب التمويل.

كما حددت أيضاً أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن شهر بالقطاع الحكومي وأيضاً شبة الحكومي.

أيضاً تكون فترة العمل للعاملين بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن 12 شهر.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة

هناك مجموعة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة مرابحة مرنة بالسعودية ومن بين تلك المستندات ما يلي