نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التسجيل وطريقة الاستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يعتبر هذا السؤال أحد أبرز الاسئلة التي قد تدور في أذهان الكثير من المتقدمين في معاش الضمان الاجتماعي وذلك لأن يعرفون تاريخ صرف أول دفعة بعد إن تتم عملية القبول في المعاش حيث قد يتأخر الصرف بسبب مراجعة الطلب في بعض الأحيان.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد

معاش الضمان الاجتماعي المطور هو أحد أنظمة المساعدات المالية المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي بعض الفئات في المجتمع السعودي من أجل مساعدتهم في تحسين حالتهم المادية أو توفير لهم نوع من الدخل الإضافي بجانب الدخل الاساسي لهم وذلك من أجل تحسين الحالة المادية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

تتم عملية التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي إلكترونياً من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-

الذهاب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الأنترنت.

اختيار من الصفحة الرئيسية التسجيل في الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك تكتب أسم المستفيد ثم رقم الهوية الوطنية الخاصة به في المربع المخصص له.

تكتب جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك في الحقول المخصصه لها.

كتابة رقم الحساب البنكي ورقم الايبان.

الضغط علي زر الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط علي زر التسجيل في المعاش.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد التسجيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإنة يتم صرف الدفعة الأولي من الضمان الاجتماعي بعد مرور شهر واحد علي القبول في المعاش حيث يتم الصرف في الشهر التالي مباشرة، ويمكن أيضاً القيام بالاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عن طريق إجراء بعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-