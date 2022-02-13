منصة سلفة اسرع سلفة تعرف علي كيفية التسجيل وخطوات الحصول على سلفتك

تعرف منصة سلفة الالكترونية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لرعاية أبنائها المواطنين داخل المملكة . والتي تصل سلفتها الى 5000 ريال سعودي . مستغرب ليه ده كمان اسرع سلفة ممكن تحصل عليها داخل المملكة العربية السعودية . والي ممكن تحصل عليها في خلال 15 دقيقة بس ايوه ربع ساعة فقط .وذلك بعد استكمال الإجراءات يمكنك الحصول على المبلغ التي تريده . وقد أنشأت المملكة العربية السعودية هذه المنصة عندما جاء الينا فيروس كورونا المستجد الذي ظهر منذ عامان واكتسح الاقتصاد العالمي والدول الكبرى والعظمى . والتي لم تقف المملكة هنا مكتوفة الايدي ؛ بل قامت بالتصدي له من خلال اطلاق منصة سلفة الالكترونية . والتي يمكن لأي مواطن سعودي الحصول عليها . وذلك لسد كافة احتياجاتهم الشخصية . حيث أن وباء كورونا أجبر الكثير من المواطنين من اللجوء إلى المنازل حفاظا على أرواحهم . وجاءت هنا البشري السعيدة بعد إطلاق منصة سلفة الالكترونية . وهيا كل ماعليك فعله هو اتباع الإجراءات والخطوات وفي خلال 15 دقيقة فقط يمكنك الحصول على سلفتك . ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفني سوف نعرض على حضراتكم شروط و خطوات الحصول على سلفتك بأسرع طريقة وهي كالاتي :

خطوات الحصول على سلفتك من منصة سلفة .

اولا / يجب الدخول مباشرة على الموقع الالكتروني لمنصة سلفة الإلكترونية والضغط عليه مباشرة . ثانيا / قم بالضغط على تسجيل الدخول وإن لم يكن لديك حساب قم بعمل حساب جديد وبسرعة لكي تقوم بالحصول على سلفتك . ثالثا / منصة سلفة وكافة عمليات التمويل التي تقوم بها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها تمام الاتفاق وذلك لمن يريدون تمويل حلال لا تقلق كما ذكرنا انها تتبع أحكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . رابعا / قم بالضغط على طلب تمويل وذلك لكي يقوم بفتح نافذة أخرى بها معلومات قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بك بشكل صحيح . خامسا / قم بالضغط على ايقونة تمويل شخصي . والتي يمكنك من خلالها اختيار المبلغ الذي تريده وكذلك كيفية التقسيط . حيث أن منصة سلفة تتيح عملية التقسيط بطريقة سلسة وبسيط وبدون أي تعقيدات . والتي يمكنك أيضا اختيار المدة التي تناسبك في عملية السداد . سادسا / إذا واجهت أي صعوبات يمكنك الاستعانة والتواصل مع خدمة العملاء والتي من خلالها يمكنك التعامل خطوة بخطوة لكي تتمكن من الحصول على تمويلك من منصة سلفة الالكترونية .

شروط الحصول على سلفتك من منصة سلفة

أولا / يجب أن تكون حامل جنسية المملكة العربية السعودية أي يكون سعودي الجنسية , بمعنى ادق أن هذه السلفة لا تمنح لغير المواطنين السعوديين .

ثانيا / يجب أن يتراوح عمر المتقدم على هذه السلفة ما بين 16 عاما حتى 60 عاما .

ثالثا / يجب أن تكون من العاملين في إحدى القطاعات العام والخاص .

اخيرا وليس اخرا قمنا بعرض ما يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين في كيفية التعامل مع منصة سلفة الالكترونية نتمني لكم دوما مزيدا من الازدهار عبر موقعنا موقع ثقفني لكم منا دوام والاحترام والتقدير .