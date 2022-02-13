نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب سداد مديونية من البنوك وشروط العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب سداد مديونية من البنوك هي واحدة من أبرز عروض التمويل التي وفرتها البنوك في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها عروض البنك الأهلي شراء مديونية مواطن سعودي وقد قام البنك بوضع مجموعة من الشروط من أجل سداد مديونية واستخراج قرض جديد حتى يصل العرض إلى المستحقين فقط من الحاصلين على الجنسية السعودية، وإلى من يبحثون عن أفضل بنك شراء مديونية في السعودية، وسوف نقدم لكم الشروط وطريقة الطلب بالتفصيل.

طلب سداد مديونية من البنوك

في إطار أجدد عروض البنك الأهلي شراء مديونية يمكن الاستفادة من مميزات غير مسبوقة في برامج التمويل الأخرى، وقد جاء هذا العرض من أجل التسهيل على المواطنين المتعثرين في السداد فيمكنهم طلب سداد مديونية من البنوك أو تحويل المديونية إلى البنك الأهلي عند الحصول على قروض شخصية أو عروض تمويل السيارات من أي بنك سعودي.

وقد أطلق البنك العديد من المميزات عند الحصول على التمويل، ومن بينها تسهيل الإجراءات بحيث يتم الموافقة والتسليم النقدي للمواطن فورًا، بالإضافة إلى سداد قيمة التمويل على فترة لا تزيد عن خمس سنوات تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب تحويل المديونية.

كما أن المستفيد من التمويل يحصل على تأمين في حال الوفاة أو الإصابة بأي نوع من أنواع العجز، وهو متاح لجميع العاملين في الوظائف العسكرية أو الحكومية وشبه الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.

شروط عروض البنك الأهلي شراء مديونية

يعتبر هذا المنتج من أفضل المنتجات المتاحة للمواطن الحاصل على الجنسية السعودية سواء أكان من المدنيين أو من العسكريين أيضًا، وتبلغ قيمة الحد الأدنى للرواتب المسموح بها للانضمام للتمويل أربعة آلاف ريال سعودي فقط، أو على حسب طبيعة ونوع الوظيفة التي حصل عليها المواطن.

الأوراق المطلوبة لطلب تحويل المديونية

وهناك العديد من الأوراق التي يتعين تقديمها للقبول والتي يمكن معرفة المزيد عنها من خلال الاتصال على رقم 92000891، وتتمثل الأوراق في التالي: