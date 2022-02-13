نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sbis.hrsd.gov.sa “رابط منصة الضمان المطور نفاذ الجديد 1443” تسجيل دخول برنامج الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة sbis.hrsd.gov.sa رابط منصة الضمان المطور الجديد نفاذ 1443 وطريقة تسجيل دخول نظام الدعم والحماية الاجتماعية على الرابط الجديد للاستعلام عن حالة الطلب بالسجل المدني “رقم الهوية الوطنية” والتعرف ما إذا كنت مقبول في الضمان المطور أو تم رفض طلبك، وطريقة تعديل الطلب بفتح تذكرة على حسابك بالضمان المطور، هي من أهم الموضوعات بحثاً للمواطن السعودي خاصة من تأخر نزول وصرف وإيداع الضمان له في حسابه المصرفي، حيث تم نزول الضمان لدفعتين، ولا يزال العمل متواصل لاستكمال دراسة طلبات الدفعة الثالثة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المُقبل، هذا وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أليه الصرف والإيداع هي نفس الألية التي تم بها نزول وإيداع الدفعة الأولى والثانية.

sbis.hrsd.gov.sa رابط الضمان المطور نفاذ الجديد 1443 الاستعلام عن حالة الطلب (مقبول – مرفوض)

ويجب أن ننوه أنه سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف المقبولين لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، رابط الضمان المطور الجديد، وذلك قُبيل إيداع راتب الضمان في الحساب البنكي للمستفيد،كما أتاحت وزارة الموارد البشرية وسيلة للتعرف على حالة الطلب الذي تم تسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، ويتم ذلك من خلال طريقة بسيطة ومُيسرة وفق الخطوات التالية:

sbis.hrsd.gov.sa تسجيل دخول نظام الدعم والحماية الاجتماعية

وبذلك تكون قد تمكنت من معرفة حالة طلبك وهل أنت من المستحقين لصرف راتب الضمان الاجتماعي، أو تم رفض طلبك، وفي حالة رفض الطلب يمكن التقدم باعتراض خلال 30 يوم من إعلان نتيجة الأهلية لاستحقاقك راتب الضمان المطور.

رقم الهاتف المجاني الموحد للضمان المطور ووسائل الاتصال المباشر

ويجب الإشارة أيضا إلى أن وزارة الموارد البشرية قد أتاحت وسائل للتواصل بين الوزارة وعملائها، ومنها رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد الجديد، وغيرها من وسائل التواصل الأخر، والتي تشمل التالي:

رابط الضمان المطور تسجيل جديد sbis.hrsd.gov.sa

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

مطلوب منك تعبئة باقي المعلومات الخاصة بك.

أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على إرسال.

شروط تقديم طلب استحقاق على رابط الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa

الجنسية السعودية.

الدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة.

يُحرم من استحقاق الضمان المطور من يقيم بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

الموظفين في القطاع الحكومي ودخلهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

طريقة تصجيج أخطاء الطلب وكيفية التعديل بحسابك في الضمان الاجتماعي المطور