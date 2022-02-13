نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المُطور للمسجلين الجدد من الدفعة الثانية والأولي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المُطور للمسجلين الجدد، حيث تسعي وزارة الموارد البشرية جاهدة للعمل علي أعلان موعد صرف رواتب الدفعة الثانية من مقطوعة الضمان، ومن المشار أليه أن الدفعة الأولي تم صرفها لأول مرة في شهر يناير 2022 وتحديداً يوم 20، ويرغب المواطنين المتقدمين من الدفعة الثانية في الاستفسار عن موعد نزول الرواتب الشهرية في الحسابات البنكية، ويعد الضمان الاجتماعي المطور هو الحدث الأخير الذي أعلنته وزارة الموارد، وكان الهدف هو شمول فئات مختلفة من الأفراد، لتوفير جميع مستلزماتهم اليومية، واليكم كافة التفاصيل عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المُطور

من خلال رابط وزارة الموارد البشرية يتمكن كافة المسجلين بالضمان من الاستعلام عن موعد صرف الرواتب، حيث تتيح البوابة العديد من الخدمات الهامة، وتحتوي علي كافة الاستفسارات التي يحتاجها المواطن السعودي، ومن المشار أليه سابقاً أن الدفعة الأولي من مقطوعة الضمان تم صرفها في 20 يناير 2022 وصرح وكيل الوزارة أن سداد الرواتب للمواطنين؛ سيكون في نفس التاريخ من كل شهر، ويتم العمل من قبل الجهات المختصة لدمج المعاش الجديد والقديم ليتم صرفهم في موعد واحد، أما عن موعد صرف الدفعة الثانية فقد أكد وزير الموارد؛ أن العمل علي تحديد موعد صرف الدفعة الثانية مازال العمل بها قائم وسيتم الإعلان عن قبول المؤهلين في موعد قريب.

المؤهلين لصرف معاش الضمان المطور

وزارة الموارد البشرية وضحت أن هدف الضمان الجديد هو شمول فئات محددة، وتم التركيز علي بعض الفئات وان الأولية في سداد الرواتب الشهرية وكذلك التسجيل هو لهذه الفئات:

الأسر الأشد احتياج وتضرر. كبار السن الغير قادرين علي العمل. النساء وتم شمول ” الأرامل والمطلقات”. ذوي الهمم والمعاقين.

فقد كانت لتلك الفئات الأولوية في التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد.

المؤهلين لصرف الضمان الاجتماعي الجديد

وضحت الجهات المعنية بالموارد البشرية أن التسجيل بالضمان متاح حتي شهر مايو القادم، ويتم التسجيل من خلال بوابة النفاذ الموحد، ويتثنى للكثيرين من الراغبين في التسجيل بالضمان الاجتماعي من اتباع الخطوات الأتية:

شروط استحقاق معاش الضمان المطور

قبل إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي الجديد أعلنت الوزارة عن شروط وضوابط يجب استيفاء المتقدمين لها، ومن اهم وابرز تلك الشروط التالي:

أن يكن للراغب بالتسجيل حساب بنكي فعال ونشط. أن لا يكون لدي المواطن أو المواطنة أملاك ذات قيمة عالية. لا يمتلك الراغب بالتسجيل سجل تجاري. المطلقة لا يجب أن تكون مقيمة بمنزل الأسرة مع وجودها بالمملكة بصفة مستمرة. يجب امتلاك كبار السن بطاقة تنقل. والشرط الأكثر أهمية هو امتلاك المواطن الجنسية السعودية.

ومن خلال تلك السطور السابقة وضحنا موعد صرف الضمان الاجتماعي المُطور الجديد الذي اصبح الشاغل الرئيسي للكثيرين من سكان المملكة العربية السعودية.