بالتقسيط منتج آهل 60,000 ريال بدون الحاجة إلى كفيل وبلا فوائد لدى بنك التسليف

منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية يوفر تمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي فقط وعمره يجب أن يبدأ من 18 سنه ويصل إلى 70 سنه فقط لا غير بشرط توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على قرض آهل حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على تمويل أجتماعي من البنك ويمتلك دخل شهري ثابت مناسب للتمويل وذلك من أجل اكتساب جميع المزايا التمويلية المتوفرة بالبنك ومنها الحصول على تمويل منتج آهل بدون فوائد مالية بأقساط ميسرة شهرية حتى 60 شهراً بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم شروط التقديم على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة

منتج آهل في السعودية الآن من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي أطلق عليه سابقًا بنك التسليف والادخار السعودي على توفير جميع الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل بالبنك لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح كافة الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل منتج آهل السعودي كما يلي بالتفصيل:

يجب أحضار تمويل إجتماعي سابق قبل التقديم الإلكتروني على تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة.

كذلك يطلب قرض منتج آهل توفير دخل ثابت شهري حتى 12,500 ريال سعودي كحد أقصى للراتب بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

إيضًا منتج آهل السعودي يحتاج التقديم من عمر 18 عام كحد أدنى حتى 70 عام لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة.

موافقة الكفيل لابد من توفيرها والإلتزام بها طبقاً لنموذج 105 لجميع العملاء السعوديين ماعدا موظفي الحكومة السعودية يتم التمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم.

توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية قبل التقديم الإلكتروني على منتج آهل السعودي بالمملكة.

أهم مزايا الحصول على تمويل نقدي من منتج آهل السعودي