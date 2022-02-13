أسهل تقسيط بدون فوائد.. شروط وكيفية تقسيط الجوالات من أمازون السعودية 2022

يسمح متجر Amazon في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين بإنجاز خدمة تقسيط حوالات من أمازون السعودية أونلاين من خلال موقعه الإلكتروني، إذ يمكن لأي عميل استوفى الشروط والضوابط المقررة، شراء هاتف ذكي من إحدى الماركات العالمية المعروفة، ودفع ثمن الهاتف بالتقسيط، فيما يشترك في هذا العرض خمسة بنوك مع أماززن، هي بنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك ساب، وبنك الجزيرة، وبنك الإمارات دبي الوطني.

خطوات تقسيط جوالات من أمازون السعودية 2022

وبكل سهولة، يمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية، تقسيط جوالات من أمازون السعودية 2022 أونلاين من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة أمازون السعودية، وقراءة كافة التفاصيل عن خطط التقسيط المُتاحة في أمازون. اختيار متجر الجوالات. واختيار الجوّال الذي نرغب في شرائه. إضافة الجوّال إلى عربة الشراء. اختيار الدفع بالبطاقة الائتمانية التابعة لأي من البنوك المشاركة في العرض. إدراج رقم البطاقة الائتمانية، لظهور الخطط الخاصة بالتقسيط، ومعرفة القسط الشهري الذي سيتم خصمه شهريًّا. تحويل عملية الشراء للتقسيط خلال أسبوع.

شروط شراء هواتف من Amazon بالتقسيط

وحدّدت شركة Amazon بعض الشروط والضوابط، لمن يرغب في شراء جوال بالتقسيط، وهي على النحو التالي:

تخضع الأقساط التي يُقدمها البنك للعملاء لشروطه وأحكامه الخاصة. يمكن الرجوع إلى البنك لمعرفة المزيد من المعلومات والاستفسارات، باعتباره الجهة الممولة. التقسيط متاح لحاملي بطاقات الائتمان التابعة لأحد البنوك المشاركة في العرض فقط. يتيح متجر Amazon إمكانية الجمع بين سلع من بائعين في عملية شراء واحدة وتحويلها للأقساط. إذا رفض البنك طلبك، فلن يتم تحويل الطلب إلى خطة الدفع بالتّقسيط. يجب إحضار موافقة من البنك للدفع بالتقسيط. العرض غير متاح باستخدام بطاقات الخصم أو الدّفع عند الاستلام.

شروط إلغاء خدمة التقسيط من Amazon

وإذا رغب العميل في إلغاء أو إرجاع طلب جرى شراؤه بالتقسيط من Amazon في غضون 3 أيام عمل، ستقوم الشركة بردّ مبلغ الشّراء كاملًا خلال 3 إلى 5 أيام عمل، وسيتم إلغاء القسط، وإذا جرى إلغاء خطة التّقسيط بعد 3 أيّام عمل، سيجري خصم رسوم مُعالجة التّقسيط، ويحتاج العميل، بعد ذلك، إلى التّواصل مع البنك الذي يتعامل معه لتأكيد كيفية تعديل خُطة التّقسيط على بطاقة الائتمان الخاصّة به، أو لأي استفسارات بشأن الرّهن.